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Официально: Месси покидает "ПСЖ"

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Лионель Месси
Лионель Месси Фото: AFP/SCANPIX

Лионель Месси покинет французский "ПСЖ" по окончании сезона. Об этом сообщил тренер парижан Кристоф Гальтье.

Звёздный аргентинский нападающий сыграет свой последний матч за нынешнюю команду 3 июня в национальном первенстве с "Клермоном".

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч будет для Месси последним на "Парк де Пренс". Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше", - сказал Гальтье на пресс-конференции.

Месси перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2021 года, подписав двухлетний контракт. За это время он сыграл за французов 74 матча во всех турнирах, забив 32 гола и отдав 35 голевых передач.

В 31 матче чемпионата Франции в этом сезоне 35-летний аргентинец забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. 27 мая парижский клуб досрочно выиграл турнир.

По данным СМИ, Месси может вернуться в "Барселону". Однако существует большая вероятность, что Лионель подпишет контракт с саудовским "Аль-Хилялем" на общую сумму в 1,2 миллиарда евро.

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