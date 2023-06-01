Moscow Times: Содержать Путина обходится россиянам все дороже

Атаки беспилотников делают поддержку диктатора Владимира Путина все более дорогостоящей для российских налогоплательщиков. Это можно объяснить тем, что Кремль усиливает охрану первых лиц государства, сообщает The Moscow Times.
На конец мая "расходы на выполнение функций президента России" в федеральном бюджете достигли 14,8 млрд рублей (171,2 млн евро), свидетельствуют данные Минфина России. Для сравнения - годом ранее в этот период эти расходы составляли 12,9 млрд рублей (149 млн евро). Интересно, что за пять месяцев эти расходы достигли 77% годового лимита.
Огромных расходов также требует война в Украине - армия "съела" две трети годового оборонного бюджета России (5 трлн руб. - 57,6 млрд евро). На поддержку народного хозяйства было потрачено всего 34% от годового плана, а на социальную защиту граждан - 38%.
Ни в одной другой категории власти не наблюдалось такого быстрого роста расходов, как на охрану президента. Например, расходы на содержание правительства и высших исполнительных органов страны выросли менее чем на 10%, а расходы на Совет Федерации остались без изменений.
Говорится, что финансирование диктатора увеличивается, поскольку Кремль усиливает меры безопасности в ответ на атаки беспилотников, которые с зимы перестали быть редкостью на российской земле. За последний месяц беспилотники также дважды атаковали резиденции Путина - 3 мая в Кремле и 30 мая в Ново-Огарево.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о мерах безопасности после того, как в Сенатский дворец Кремля, где Путин проводит протокольные мероприятия и встречает иностранных гостей, врезался беспилотник, подчеркнул, что расходы увеличатся. Менее чем через месяц атака беспилотника произошла примерно в 10 километрах от Ново-Огарево, где в это время находился диктатор.
По словам источника The Moscow Times, охранники поспешно разбудили Путина и увезли его в безопасное место, поскольку существовала реальная угроза его безопасности.
Ожидается, что расходы на содержание диктатора в 2023 году вырастут до 19,1 млрд рублей (220,9 млн евро), что на 30% больше, чем годом ранее. В 2024 году расходы увеличатся еще на 29%, достигнув 20 млрд рублей (231 млн евро), а в 2025-м - до 20,6 млрд рублей (238 млн евро).
Всего "функционирование" Путина за три года обойдется российским налогоплательщикам в 59,7 млрд рублей (690 млн евро), что эквивалентно годовому бюджету Костромской, Магаданской области или Кабардино-Балкарии.
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