Moscow Times: Содержать Путина обходится россиянам все дороже

На конец мая "расходы на выполнение функций президента России" в федеральном бюджете достигли 14,8 млрд рублей (171,2 млн евро), свидетельствуют данные Минфина России. Для сравнения - годом ранее в этот период эти расходы составляли 12,9 млрд рублей (149 млн евро). Интересно, что за пять месяцев эти расходы достигли 77% годового лимита.

Огромных расходов также требует война в Украине - армия "съела" две трети годового оборонного бюджета России (5 трлн руб. - 57,6 млрд евро). На поддержку народного хозяйства было потрачено всего 34% от годового плана, а на социальную защиту граждан - 38%.

Ни в одной другой категории власти не наблюдалось такого быстрого роста расходов, как на охрану президента. Например, расходы на содержание правительства и высших исполнительных органов страны выросли менее чем на 10%, а расходы на Совет Федерации остались без изменений.