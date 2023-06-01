16-летняя россиянка вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Во втором круге "Ролан Гаррос" Андреева обыграла француженку Диану Парри со счётом 6:1, 6:2.

Встреча длилась 1 час 18 минут. Андреева, занимающая 143-е место в мировом рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Парри (79 WTA) ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт. Ранее спортсменки друг с другом не играли.

"Конечно, я не могла этого представить, когда играла юниорский финал на Australian Open. Тогда я думала, что и на "Ролан Гаррос" выступлю в юниорах. Но смогла квалифицироваться и выйти в третий круг. Безусловно, я рада", - прокомментировала 16-летняя Андреева успешное выступление на дебютном турнире "Большого шлема" взрослого уровня.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Андреева сыграет с американкой Кори Гауфф (6 WTA) или австрийкой Юлией Грабер (61 WTA).

"Ролан Гаррос" - 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает 49,6 миллиона евро.