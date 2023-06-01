Главное за 1 июня ⟩ Первый визит Ринкевича, полиция проверяет Мамыкина и гигантский сом в Даугаве

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Новости Латвии:
Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту гомофобного поста экс-депутата Европарламента Андрея Мамыкина в соцсетях в связи с избранием министра иностранных дел Эдгара Ринкевича на пост президента.
В свой первый визит в качестве президента Эдгар Ринкевич отправится в Эстонию, как это делали и другие президенты, сообщил он в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums.
Государство должно юридически урегулировать вопрос партнерства, который касается как лиц одного, так и противоположного пола, которые живут вместе, заявил новоизбранный президент страны, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Соревнования по легкой атлетике Talsu škepi в среду могли закончиться трагедией, но, к счастью, никто не пострадал. Во время одной из попыток Дуово Смит метнул копье за пределы сектора и снаряд полетел на трибуны со зрителями.
За рубежом:
Российский авторитарный лидер Путин не проиграл ни в одной войне, поэтому не стоит смеяться над его старыми танками, заявил президент Польши Анджей Дуда, призвав воздержаться от поспешной констатации поражения России.
Российские компании с большим трудом могут обменять индийские рупии на рубли. Из-за валютных ограничений миллиарды российских нефтедолларов фактически застряли в Индии. Россия вынуждена ежемесячно накапливать в рупиях сумму до миллиарда долларов, которые просто лежат в индийских банках, сообщает Bloomberg.
В направлении Бахмута российская армия перешла к обороне, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский.
Интересное чтиво:
В среду Сейм избрал новым президентом Латвии кандидата от "Нового Единства", министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Предлагаем посмотреть, что он публикует в своих соцсетях!
В Даугаве был выловлен сом весом 65 кг.
Врач Елгавской больницы и поликлиники VCA Aura Марис Белте в социальных сетях поделился драматичной и эмоциональной историей спасения пациента.
30 мая во дворе Домского собора состоялись традиционные празднования Национальных дней Северных стран, организованные их посольствами. Во время приема произошел скандальный инцидент, который с молниеносной скоростью распространился по соцсетям. Очевидцы рассказали, что кинорежиссер Илзе Бурковска-Якобсен облила вином мэра Огре Эгила Хелманиса, после чего тот за ней погнался. Правда ли это и что именно произошло, спустя час после случившегося рассказала сама Илзе Бурковска-Якобсен.
Выбор мяса и маринада, безусловно, очень важен для качества шашлыка, однако на этот раз не об этом. Предположим, мясо отобрано самое лучшее и оно идеально замариновано, но и этого недостаточно. Все еще что-то может пойти не так! Советы по приготовлению шашлыка собрал Good house.
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