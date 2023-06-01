Главное за 1 июня ⟩ Первый визит Ринкевича, полиция проверяет Мамыкина и гигантский сом в Даугаве

Российские компании с большим трудом могут обменять индийские рупии на рубли. Из-за валютных ограничений миллиарды российских нефтедолларов фактически застряли в Индии. Россия вынуждена ежемесячно накапливать в рупиях сумму до миллиарда долларов, которые просто лежат в индийских банках, сообщает Bloomberg.

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