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Видео ⟩ Природная катастрофа на реке под Салдусом

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Река Эзерес.
Река Эзерес. Фото: Evija Trifanova/LETA

Река Эзерес под Салдусом превратилась в реку смерти, что награжденный премией "Гордость Латвии" Алвидс Пупшис считает это природной катастрофой, сообщает передача Bez Tabu.

"Целое поколение щук погибло", - рассказывает Алвидс.

Ситуация объясняется деятельностью ГЭС, которых на реке Эзерес две. В одной из них недавно произошла авария. На станциях часто менялись владельцы, поэтому истинного владельца быстро найти нельзя.

Представители "Всемирного фонда дикой природы" считают, что деятельность малых ГЭС в Латвии должна быть ликвидирована.

Подробнее в сюжете программы Bez Tabu!

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