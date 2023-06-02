Видео ⟩ Природная катастрофа на реке под Салдусом

Река Эзерес под Салдусом превратилась в реку смерти, что награжденный премией "Гордость Латвии" Алвидс Пупшис считает это природной катастрофой, сообщает передача Bez Tabu.
"Целое поколение щук погибло", - рассказывает Алвидс.
Ситуация объясняется деятельностью ГЭС, которых на реке Эзерес две. В одной из них недавно произошла авария. На станциях часто менялись владельцы, поэтому истинного владельца быстро найти нельзя.
Представители "Всемирного фонда дикой природы" считают, что деятельность малых ГЭС в Латвии должна быть ликвидирована.
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