Полиция ищет Даниэлу 2005 года рождения

Госполиция ищет родившуюся в 2005 году Даниэлу Филиппову, которая 28 мая этого года вышла из места жительства в Огре, на улице Закю, и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 179 см, спортивного телосложения, темные волосы по плечи. Была одета в синие джинсы, темно-синюю кофту с капюшоном, белые кроссовки Nike. Особые приметы: на левом предплечье татуировка - белая роза и число 1985. Имеет склонность к бродяжничеству. Возможно, находится в Риге.
Государственная полиция призывает осмотреть фотографию девушки и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.
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