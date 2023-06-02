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Фото ⟩ 15 ракет и 18 дронов Shahed: Россия ночью опять напала на Киев

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Люди прячутся от обстрелов Киева в метро
Люди прячутся от обстрелов Киева в метро Фото: Twitter/NatalkaKyiv

Согласно предварительной информации, вооруженные силы России в ночь на пятницу направили на Киев 15 крылатых ракет и 18 дронов Shahed, сообщил генеральный штаб армии Украины.

"Предварительная информация: прошлой ночью противник использовал 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских боевых беспилотников Shahed, при этом все эти воздушные угрозы перехвачены нашими защитниками. Информация уточняется", - говорится в сообщении генерального штаба.

Как отмечает Киевская городская военная администрация, это была "шестая атака с воздуха за шесть дней" и противник "каждый раз менял оружие".

Еще ранее начальник военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что в ночь на пятницу в воздушном пространстве над Киевом и вокруг него военно-воздушные силы заметили и уничтожили воздушные цели - российское оружие разных видов.

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