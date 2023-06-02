ВИДЕО ⟩ Боец ММА сразился с трёхметровым аллигатором

Трёхметровый аллигатор заполз на территорию начальной школы - полицейские смогли зажать его в угол. Но нейтрализировать его смог лишь оказавшийся рядом боец ММА.

Драгичу удалось схватить хищника за шею. Позже несколько пожарных помогли спортсмену удержать рептилию. За действом с восторгом наблюдало около 200 человек.

"Мы приехали туда, я зашёл через ворота, и он был там, готовый к бою, прямо на парковке. Нам просто нужно было выполнить задачу", - рассказал боец ММА.

"Я чувствовал себя, как Бэтмен", - сказал Драгич после противостояния.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не стоит подходить к опасным аллигаторам без должной подготовки. Помимо карьеры в ММА, 33-летний Майк Драгич является профессиональным ловцом рептилий.