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"Рационально и юридически": Ринкевич о партнерских отношениях

rus.tvnet.lv/LETA
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Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич
Новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Paula Čurkste /LETA

Решать вопрос партнерских отношений в Латвии необходимо рационально и юридически, отказавшись от идеологических или политических наслоений, заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел, будущий президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Политик отметил, что когда формировался нынешний кабинет министров Кришьяниса Кариньша, шла дискуссия о том, что вопрос государственного регулирования однополых партнерств должен быть так или иначе решен.

Ринкевич выразил уверенность, что этот вопрос можно решить, и Сейм сможет сделать это так, чтобы с уважением отнестись к людям с разными мнениями.

"Мне очень хотелось бы думать, что можно найти модель, которая никого не оскорбляет, но которая решает этот очень давно наболевший круг проблем", - сказал Ринкевич.

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