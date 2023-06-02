ВИДЕО ⟩ Пилот ралли натолкнулся на корову

Действующий чемпион мира по ралли WRC Калле Рованперя проехали лишь несколько километров от 49,9 км этапа Monte Lerno - Sa Conchedda, как вдруг у него на пути возникли три коровы.

Kalle Rovanperä a evitar uma manada de vacas que se encontravam na classificativa 😅#WRCnaSportTV #WRC #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/gS1e0jAyec — Vamos Falar de FUm 🏁🎙🔊 (@VamosFalardeFum) June 2, 2023

22-летнему гонщику пришлось совершить резкий манёвр и съехать с трассы, чтобы избежать встречи с незванными гостями. К сожалению, уйти от столкновения полностью у него не получилось.

"На дороге было три коровы, две из них - посередине. Я свернул с дороги, чтобы избежать столкновения, но мы определённо зацепили двух из них. Я съехал в кювет и застрял в больших камнях. Нам не повезло с коровами, но, к счастью, в аварии ничего не сломалось", - сказал гонщик в разговоре с Dirtfish.

Рованперя стал победителем предыдущего этапа чемпионата мира по ралли сезона-2023 - Ралли Португалии WRC. Ближайшего преследователя, испанца Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT), он опередил на 47,8 секунды.

Ралли Италии состоится с 1 по 4 июня. В общем зачёте пилотов Рованперя в настоящий момент занимает первое место, имея в активе 98 очков.