Вс, 4.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать
Фото, Видео ⟩ Бунтарство и анархия: публика Моргенштерна в Риге переплюнула артиста
Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

3 июня на концертной площадке Wondersala с большим сольным концертом выступил российский рэпер Моргенштерн. Год назад Минюст РФ включил артиста в список "иноагентов". Теперь Алишер (именно так его на самом деле зовут) живет в Дубае, где пишет новые песни, снимает клипы и, конечно, веселится.

Алишер Моргенштерн всего за 6 лет прошел путь от YouTube-блогера до "плохиша-иноагента", который изначально высмеивал популярных музыкальных исполнителей того времени. В своих первых роликах он учил подписчиков создавать музыку в стиле популярных рэперов за считаные минуты.

Стоит заметить, что это ему великолепно удавалось!

В 2018 году Моргенштерн выпустил дебютный альбом "До того как стал известен", который произвел эффект взорвавшейся бомбы. Казалось бы, взрыв прошел, сейчас все уляжется, но не тут-то было! Следом пошли еще более успешные релизы, дуэты, клипы. А дальше произошло нечто невообразимое - Моргенштерн завоевал призы в таких номинациях, как "Артист года", "Человек года", "Музыкант года", "Женщина года", а также попал в топ самых успешных звезд по мнению Forbes.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023)
Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Поэтому совсем не удивительно, что такой стремительный взлет простого парня из Уфы покорил молодежную аудиторию.

Тем более что во всем, что он делает,

он проповедует бунтарство, анархию и невероятную веру в счастливый случай. Который определенно в биографии Моргенштерна присутствует!

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023)
Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Можно сколько угодно говорить о том, что у артиста качественные треки или шоу-программа. Впрочем, в этом с легкостью можно было убедиться на концерте в Риге - огненное шоу, спецэффекты, конфетти, большие экраны. Звучали минуса с прописанными бэками. Да, где-то это был плюс, но все было приправлено живыми барабанами и гитарой. Чтобы создать динамику, Моргенштерн постоянно обращался к толпе, заводил ее.

Видео: Моргенштерн в Риге

Кажется, он совсем не играет, а живет в образе того самого "плохиша", от песен которого бабушки и мамы хватаются за сердце!

Что о мамах и бабушках, то они были.

В зале можно было заметить много несовершеннолетних, даже таких, которым на вид лет 10, а то и меньше.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023)
Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Конечно, они были в сопровождении родителей. Подростки на концерте отрывались как в последний раз. Оно и понятно, наконец-то каникулы, а на следующий день не надо в школу.

Видео: Моргенштерн в Риге

Уже в самом начале в зале творилось что-то невообразимое.

Охрана не могла справиться с толпой. В фан-зону то и дело лезли люди.

Охрана, если успевала их заметить, культурно выводила, но была и добрая часть публики, которая в итоге выбила себе "место под солнцем".

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023)
Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Надо сказать, что публика на этом концерте переплюнула артиста!

Нет смысла оценивать музыкальную составляющую концерта, она, конечно, есть, видно, что аранжировки писались не совсем "на коленке", но тут вкусовщина и на любителя. Все-таки, как в любое творчество, был вложен большой труд.

Что до профессионализма артиста, то за годы гастролей и поездок он вырос. Не только в плане своего поведения на сцене и умения руководить аудиторией, но и в том, как он говорит с толпой.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023)
Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Да, конечно, это его знакомая манера с нецензурной бранью, но что касается слэма и моша, то тут Моргенштерн старательно объяснял: не стоит слэмиться с локтями - их стоит опустить вниз и прижать к себе.

Видео: Моргенштерн в Риге

Сам артист со сцены сказал, что это его лучший концерт, а в финале публика и вовсе хором кричала: "Молодец!". Этот момент даже тронул рэпера.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023)
Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Про обилие мата со сцены - ну да, он есть. Но, в конце концов, кто-то удивлен этому? Давайте посмотрим в зеркало и оглянемся в далекое прошлое. Неужели никто не помнит такие группы, как "Красная плесень", "Мальчишник", "Сектор Газа" или имевшие статус "плохишей" попсовые "Фактор 2"? Вы все еще после этого возмущаетесь?

Галерея: Моргенштерн в Риге (3.06.2023)

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти