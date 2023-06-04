Фото, Видео ⟩ Бунтарство и анархия: публика Моргенштерна в Риге переплюнула артиста

Видео: Моргенштерн в Риге

Кажется, он совсем не играет, а живет в образе того самого "плохиша", от песен которого бабушки и мамы хватаются за сердце!

Что о мамах и бабушках, то они были.

В зале можно было заметить много несовершеннолетних, даже таких, которым на вид лет 10, а то и меньше.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Конечно, они были в сопровождении родителей. Подростки на концерте отрывались как в последний раз. Оно и понятно, наконец-то каникулы, а на следующий день не надо в школу.

Видео: Моргенштерн в Риге

Уже в самом начале в зале творилось что-то невообразимое.

Охрана не могла справиться с толпой. В фан-зону то и дело лезли люди.

Охрана, если успевала их заметить, культурно выводила, но была и добрая часть публики, которая в итоге выбила себе "место под солнцем".

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Надо сказать, что публика на этом концерте переплюнула артиста!

Нет смысла оценивать музыкальную составляющую концерта, она, конечно, есть, видно, что аранжировки писались не совсем "на коленке", но тут вкусовщина и на любителя. Все-таки, как в любое творчество, был вложен большой труд.

Что до профессионализма артиста, то за годы гастролей и поездок он вырос. Не только в плане своего поведения на сцене и умения руководить аудиторией, но и в том, как он говорит с толпой.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Да, конечно, это его знакомая манера с нецензурной бранью, но что касается слэма и моша, то тут Моргенштерн старательно объяснял: не стоит слэмиться с локтями - их стоит опустить вниз и прижать к себе.

Видео: Моргенштерн в Риге

Сам артист со сцены сказал, что это его лучший концерт, а в финале публика и вовсе хором кричала: "Молодец!". Этот момент даже тронул рэпера.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский

Про обилие мата со сцены - ну да, он есть. Но, в конце концов, кто-то удивлен этому? Давайте посмотрим в зеркало и оглянемся в далекое прошлое. Неужели никто не помнит такие группы, как "Красная плесень", "Мальчишник", "Сектор Газа" или имевшие статус "плохишей" попсовые "Фактор 2"? Вы все еще после этого возмущаетесь?

Галерея: Моргенштерн в Риге (3.06.2023)