ВИДЕО ⟩ Шесть голов в воротах "Супер Новы" и сюрприз от "Елгавы"

Неожиданно завершился матч между "Елгавой" и "Валмиерой", в котором хозяева обыграли действующего чемпиона со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт лишь на 63-й минуте - автором гола стал Данила Патийчук, которому ассистировал нигериец Виктор Осуагву. На 79-й минуте вратарь "Валмиеры" Клавс Лаува допустил ошибку на выходе, в результате которой гол в собственные ворота забил Роберт Вейпс. Отметим, что гости заканчивали матч вдесятером - на 90+7-й минуте красную карточку заработал Алиун Ндойе, который ударил по ногам Дависа Вейкригерса.

В заключительном матче 17-го тура "Тукумс" и "Ауда" не смогли выявить победителя - 2:2. Уже к 19-й минуте "Ауда" вела с разницей в два мяча благодаря голам Алексея Савельева и Дугласа Бергквиста. На 21-й минуте Арман Галай один мяч отыграл, а уйти от поражения "Тукумсу" помог Роберт Мелькис, который отличился на 90+1-й минуте.

В 18-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 9-10 июня, "Метта" на своём поле сыграет с RFS, "Валмиера" - с "Ригой", "Лиепая" - с "Супер Новой", "Ауда" - с "Даугавпилсом", а "Тукумс" - с "Елгавой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv