ВИДЕО ⟩ Шесть голов в воротах "Супер Новы" и сюрприз от "Елгавы"

Предлагаем вашему внимаю результаты матчей 17-го тура чемпионата Латвии по футболу.
17-й тур начался с разгрома в Саласпилсе, где "Супер Нова" уступила RFS со счётом 1:6.
Примечательно, что первыми в этом матче забили именно хозяева поля - на 8-й минуте гол в ворота RFS забил Евгений Минин. Гостям удалось сравнять на 20-й минуте благодаря Седрику Куадио, а во втором тайме гости ещё пять раз поразили ворота соперника. Голы на свой счёт записали Петр Мареш, Стефан Панич, Артур Зюзин, Андрей Илич и Иван Патрикеев.
Отметим, что перед этой игрой пост главного тренера "Супер Новы" покинул Александр Колинько, который возглавлял команду с июля прошлого года.
Уверенной победы добилась также "Рига", которая в гостях одолела "Метту" со счётом 2:0. Гости открыли счёт на 20-й минуте, когда 11-метровый удар реализовал Дуглас Аурелиу. Окончательный счёт на табло на 34-й минуте установил Антоний Черномордый, который отличился после розыгрыша углового.
Футбольный клуб "Лиепая" прервал свою серию из пяти поражений подряд и взял на выезде три очка, обыграв "Даугавпилс" - 2:1.
Гости вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря голу бразильца Додо. На 27-й минуте даугавпилчане сумели восстановить равновесие на табло - вратарь "Лиепаи" справился с первым ударом по воротам, но первым на добивании оказался Валерий Лизунов, который отправил мяч в сетку. Победу "Лиепае" на 44-й минуте принёс Додо, который оформил дубль.
Неожиданно завершился матч между "Елгавой" и "Валмиерой", в котором хозяева обыграли действующего чемпиона со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт лишь на 63-й минуте - автором гола стал Данила Патийчук, которому ассистировал нигериец Виктор Осуагву. На 79-й минуте вратарь "Валмиеры" Клавс Лаува допустил ошибку на выходе, в результате которой гол в собственные ворота забил Роберт Вейпс. Отметим, что гости заканчивали матч вдесятером - на 90+7-й минуте красную карточку заработал Алиун Ндойе, который ударил по ногам Дависа Вейкригерса.
В заключительном матче 17-го тура "Тукумс" и "Ауда" не смогли выявить победителя - 2:2. Уже к 19-й минуте "Ауда" вела с разницей в два мяча благодаря голам Алексея Савельева и Дугласа Бергквиста. На 21-й минуте Арман Галай один мяч отыграл, а уйти от поражения "Тукумсу" помог Роберт Мелькис, который отличился на 90+1-й минуте.
В 18-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 9-10 июня, "Метта" на своём поле сыграет с RFS, "Валмиера" - с "Ригой", "Лиепая" - с "Супер Новой", "Ауда" - с "Даугавпилсом", а "Тукумс" - с "Елгавой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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