Видео ⟩ Мотоциклист на Островном мосту создал опасную аварийную ситуацию

Водитель, направляясь по делам в Ригу и пересекая Островной мост, столкнулся с неприятной и опасной ситуацией по вине мотоциклиста, который вдруг задумал совершить дерзкий маневр, рискуя своей и чужой жизнью.

Программа обратилась к эксперту по дорожному движению Янису Ванксу, предложив ему оценить действия мотоциклиста профессиональным взглядом.

Ванкс подтверждает, что этот маневр был безрассудным. Он говорит, что трудно понять, почему мотоциклист рисковал своей жизнью как менее защищенный участник дорожного движения. Он призывает других водителей не совершать быстрых, безрассудных маневров, которых нельзя предвидеть.

Ежегодно в Латвии регистрируется несколько аварий со смертельным исходом с участием мотоциклов. Пару дней назад в столкновении мотоцикла и автобуса на Бауском шоссе погибли водитель мотоцикла и пассажир. Янис предлагает подумать о том, что такое риск и стоит ли небольшая экономия времени жизни.

Видео: Сюжет программы Degpunktā