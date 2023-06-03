Латвийские баскетболисты 3x3 вышли в четвертьфинал Кубка мира

Сборная Латвии, которая посеяна под седьмым номером, в 1/8 финала со счётом 19:15 обыграла Бельгию и в четвертьфинале встретится с Нидерландами.

Ласманис набрал 13 очков, Миезис - три, Лацис - два, а Чаварс - одно.

С тремя победами в четырёх матчах Латвия заняла второе место в подгруппе "B", где сначала со счётом 17:21 уступила США, затем со счётом 22:11 обыграла Словению, затем Австрию (20:18) и Австралию (22:9).

Победители групп выходят в четвертьфинал, а занявшие второе и третье места соревнуются в 1/8 финала.

Лацис заменяет на этом турнире Эдгара Круминьша - это решение было принято после сборов в Вентспилсе, в которых участвовало 14 кандидатов. Чтобы помочь в тренировочном процессе, на Кубок мира также отправились Карлис Апситис и Кристас Глудитис.

Четвёрка сборной Латвии в этом году участвует в международных клубных командных турнирах, разделившись на две команды. Миезис и Ласманис вместе с двумя китайскими баскетболистами представляют команду Beijing, а команду "Рига" по-прежнему представляют Круминьш и Чаварс, играющие вместе с китайцем и сербом.

Мужская сборная Латвии в середине июня примет участие в турнире Европейских игр в Кракове, а в начале сентября - в чемпионате Европы в Иерусалиме.

Своего на данный момент лучшего результата Латвия добилась в 2019 году, когда выиграла серебряные медали в Амстердаме, уступив в финале команде США со счётом 14:18.