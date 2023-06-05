ФОТО ⟩ Британка показала то, что, возможно, является самым большим табу в женском спорте

33-летняя Паллант разместила в социальных сетях фотографию, на которой видно пятно крови при месячных.

Несколько пользователей отметили, что она могла выложить снимок так, чтобы пятна не было видно, но сама спортсменка не видит в этом проблемы.

"Вы написали мне, что 99% женщин, которых вы знаете, были бы огорчены подобным. Именно поэтому я делюсь этим, потому что на самом деле в этом нет ничего плохого. Это естественно", - написала Паллант.

"У меня эти дни каждый месяц, и есть один день, когда поток очень сильный. Я молюсь, чтобы это был не день соревнований, но иногда так бывает. Неважно, с каким тампоном я экспериментировала, через три часа выделения снова становятся слишком сильными, - рассказала спортсменка. -

Это реальность женского спорта, и чем больше сложностей мы сможем преодолеть, тем лучше".

Подавляющее большинство комментаторов поддержали поступок Эммы, а публикацию снимка назвали смелым шагом.

Паллант многократно занимала призовые места на соревнованиях IRONMAN 70.3. Она трижды становилась чемпионкой мира по дуатлону (бег - велогонка - бег).