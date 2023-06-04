Вс, 4.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Крустпилсской волости сгорели два гектара торфа, лугов и леса

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Пожарные
Пожарные Фото: Schutterstock.com

В субботу, 3 июня, в Крустпилсской волости Екабпилсского края горели торф, луг и лес на площади двух гектаров, к тушению были привлечены десять пожарных, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Кроме того, в субботу в 17:19 служба получила вызов на улицу Дарзу в Резекне, где в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома горел диван на площади четыре квадратных метра. Из здания были эвакуированы 14 человек, в 17:51 работы на месте были завершены.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 58 вызовов: 31 на тушение пожаров, в том числе четыре на лесные пожары, 19 на аварийно-спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх