В Крустпилсской волости сгорели два гектара торфа, лугов и леса

В субботу, 3 июня, в Крустпилсской волости Екабпилсского края горели торф, луг и лес на площади двух гектаров, к тушению были привлечены десять пожарных, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Кроме того, в субботу в 17:19 служба получила вызов на улицу Дарзу в Резекне, где в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома горел диван на площади четыре квадратных метра. Из здания были эвакуированы 14 человек, в 17:51 работы на месте были завершены.
Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 58 вызовов: 31 на тушение пожаров, в том числе четыре на лесные пожары, 19 на аварийно-спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!