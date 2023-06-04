В Крустпилсской волости сгорели два гектара торфа, лугов и леса

Кроме того, в субботу в 17:19 служба получила вызов на улицу Дарзу в Резекне, где в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома горел диван на площади четыре квадратных метра. Из здания были эвакуированы 14 человек, в 17:51 работы на месте были завершены.