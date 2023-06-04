Сторонники Навального митингуют в день его рождения

Акция в поддержку Навального проходит в Тбилиси.

В Екатеринбурге на зданиях появились надписи "Свободу Навальному"

Сам Алексей Навальный, находясь в колонии, написал пост в свой день рождения. Политику исполнилось 47 лет. Приводим текст полностью:

"Сегодня у меня день рождения. И, проснувшись утром, я пошутил сам себе, что в копилку мест, где я встречал день рождения, я добавил ШИЗО. А потом, как и многие люди, достигшие определенного возраста (а мне сегодня 47 - обалдеть), подумал о достижениях за год и планах на следующий.

Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?