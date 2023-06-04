Латвийские баскетболисты 3x3 взяли бронзу на Кубке мира

Сборная Латвии, которая посеяна под седьмым номером, обыграла Бразилию (18-е место) со счётом 22:12 в борьбе за бронзовые награды.

Отстав в начале матча со счетом 1:3, латыши продолжили лидировать, набрав преимущество в семь очков (12:5), которое в продолжении увеличили до десяти очков, отпраздновав убедительную победу.

В субботу латыши обыграли Бельгию (5-е место) со счетом 19:15 в 1/8 финала и обыграли Нидерланды (4-е место) 19:18 в четвертьфинале. В воскресенье в полуфинале Латвия уступила Сербии (1-е место) со счетом 18:21, а бразильцы уступили США со счетом 17:21 в борьбе за место в финале.

С тремя победами в четырёх матчах Латвия заняла второе место в подгруппе "B", где сначала со счётом 17:21 уступила США, затем со счётом 22:11 обыграла Словению, а следом Австрию (20:18) и Австралию (22:9).

Победители групп выходят в четвертьфинал, а занявшие второе и третье места соревнуются в 1/8 финала.