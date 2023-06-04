Латвийские баскетболисты 3x3 взяли бронзу на Кубке мира

Латвийская баскетбольная команда 3x3 в составе Карлиса Ласманиса, Науриса Миезиса, Агниса Чаварса и Франциса Лациса взяла бронзу на Кубке мира в Вене, обеспечив себе место в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Сборная Латвии, которая посеяна под седьмым номером, обыграла Бразилию (18-е место) со счётом 22:12 в борьбе за бронзовые награды.
Отстав в начале матча со счетом 1:3, латыши продолжили лидировать, набрав преимущество в семь очков (12:5), которое в продолжении увеличили до десяти очков, отпраздновав убедительную победу.
В субботу латыши обыграли Бельгию (5-е место) со счетом 19:15 в 1/8 финала и обыграли Нидерланды (4-е место) 19:18 в четвертьфинале. В воскресенье в полуфинале Латвия уступила Сербии (1-е место) со счетом 18:21, а бразильцы уступили США со счетом 17:21 в борьбе за место в финале.
С тремя победами в четырёх матчах Латвия заняла второе место в подгруппе "B", где сначала со счётом 17:21 уступила США, затем со счётом 22:11 обыграла Словению, а следом Австрию (20:18) и Австралию (22:9).
Победители групп выходят в четвертьфинал, а занявшие второе и третье места соревнуются в 1/8 финала.
Лацис заменяет на этом турнире Эдгара Круминьша - это решение было принято после сборов в Вентспилсе, в которых участвовали 14 кандидатов. Чтобы помочь в тренировочном процессе, на Кубок мира также отправились Карлис Апситис и Кристас Глудитис.
Четвёрка сборной Латвии в этом году участвует в международных клубных командных турнирах, разделившись на две команды. Миезис и Ласманис вместе с двумя китайскими баскетболистами представляют команду Beijing, а команду "Рига" по-прежнему представляют Круминьш и Чаварс, играющие вместе с китайцем и сербом.
Мужская сборная Латвии в середине июня примет участие в турнире Европейских игр в Кракове, а в начале сентября - в чемпионате Европы в Иерусалиме.
Своего на данный момент лучшего результата Латвия добилась в 2019 году, когда выиграла серебряные медали в Амстердаме, уступив в финале команде США со счётом 14:18.
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