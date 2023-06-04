Передача: Смилтенс пытался помешать СЗК поддержать Ринкевича

Спикер Сейма Эдвард Смилтенс пытался помешать СЗК поддержать Ринкевича, рассказав послу США о влиянии Айвара Лембергса на президентские выборы, свидетельствует неофициальная информация Nekā personīga. "Объединенный список" и Национальное объединение не будут работать в одном правительстве с СЗК и "Прогрессивными".
Голоса, отданные второй по величине фракцией Сейма, СЗК, за Эдгара Ринкевича на выборах президента, являются важным поворотным моментом, который повлияет на будущее коалиции. Потому что именно СЗК определял, кто и как станет следующим первым лицом государства.
Неофициально программе известно, что один из лидеров "Объединенного списка" также за кулисами боролся за сохранение своей позиции до 31 мая, рассказывая международным партнерам Латвии о влиянии находящегося в санкционном списке США Айвара Лембергса на выборы.
Из фракции в Сейм прибыли 8 политически влиятельных председателей городских и краевых дум. Среди них опытный мэр Елгавы.
СЗК заранее не сообщил о своем выборе в пользу кого-либо из кандидатов в президенты. И фракции удалось сохранить интригу до последнего. Однако присутствие тяжеловесов ясно сигнализировало - решение принято, с ним согласны и политически значимые игроки в регионах.
Национальное объединение рано утром также обсуждало, какой будет их тактика. Ранее в кулуарах ходили слухи, что у фракции может быть свободное голосование, однако утром в день выборов она решила не голосовать ни за одного из кандидатов.
Лидеры партий "Стабильности!" и "Латвия на первом месте" также вели переговоры перед голосованием.
В событиях дня сбылись прогнозы о том, что следующий президент будет избран голосами двух оппозиционных партий - СЗК и "Прогрессивных". Уже в первом туре голосования депутаты СЗК поддержали кандидатуру Ринкевича.
Главный аргумент - он самый подходящий президент для Латвии в условиях внешних угроз. СЗК вместе с "Новым Единством" отдали Ринкевичу 42 голоса, но этого все равно было недостаточно.
Когда Элина Пинто, кандидат "Прогрессивных", покинула гонку, этой партии потребовалось совсем короткое обсуждение перед третьим голосованием. "Прогрессивные" уже договорились о том, кому из двух кандидатов они отдадут свои 10 голосов.
За Улдиса Пиленса голосовала его фракция "Объединенный список", а также партия "Латвия на первом месте". Ее лидер Айнарс Шлесерс еще до итогов поздравил "Новое Единство" и отметил, что "Объединенный список" ничего не сделал для обеспечения поддержки своего кандидата.
Однако Смилтенс попытался использовать свои политические рычаги. Неофициально программе известно, что спикер Сейма во время встречи с послом США заявил, что планируется избрать следующего президента при поддержке СЗК, который связан с Айваром Лембергсом, находящимся в санкционном списке США. А это не разрешено.
При формировании этого правительства именно Лембергс послужил причиной не включения СЗК в коалицию. Приговор по делу, в котором экс-мэр Вентспилса обвиняется в коррупции, ожидается во второй инстанции осенью, и из-за долгих судебных разбирательств маловероятно, что Лембергс проведет много лет в тюрьме.
Но влияние Лембергса сильно пострадало из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. Его исключение из так называемого списка Магнитского могло быть достигнуто только в результате сложных и длительных дипломатических усилий, которые не под силу СЗК.
Если полгода назад премьер-министр Кришьянис Кариньш отказывался даже идти на предвыборные дебаты в Сейм, если в них участвовал Айварс Лембергс, то теперь эти красные линии, проведенные "Новым Единством", уже не являются таким серьезным препятствием в переговорах с СЗК о возможном вхождении в правительство.
Уже в день выборов, придя в Сейм, чтобы поприветствовать новоизбранного президента страны, выдвинутого его партией, премьер-министр подтвердил журналистам, что в правительстве произойдут изменения.
На данный момент "Объединенный список" и Национальное объединение находятся в самом незавидном положении, так как получили больше влияния, чем позволяло количество голосов в Сейме. Теперь они стали заменяемыми. Объединенный список потеряет пост спикера парламента и трех министров в правительстве. "Объединенному списку" придется лишиться должности спикера Сейма и трех министров в правительстве.
СЗК, поддержав кандидата в президенты от "Нового Единства", считается самым большим бенефициаром. Он вернулся за стол переговоров коалиции и приближается к вхождению в правительство, где уже не раз образовывал ядро вместе с "Новым Единством".
Неофициально упоминается, что СЗК мог получить целых 4 министерства - благосостояния, охраны окружающей среды и регионального развития, экономики и земледелия. СЗК также имеет возможность говорить о возможном смягчении санкций в отношении Айвара Лембергса.
"Прогрессивные" тоже в выигрыше. Партия не только увеличила популярность благодаря своему кандидату на президентских выборах, но и добилась того, что некоторые вопросы ее политической повестки дня с большой вероятностью могут быть приняты в этом Сейме. "Прогрессивные" упоминают руководство трех министерств, в том числе Министерства культуры.
"Новое Единство" в настоящее время называют самым профессиональным комбайнером, и оно добилось всего, что запланировало. Неофициально упоминается, что премьер-министр Кариньш мог бы возглавить Министерство иностранных дел, передав бразды правления лидеру партии Арвилсу Ашераденсу. Однако политическая история показывает, что с момента приобретения всех рычагов власти начинается неизбежный путь к их утрате.
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