Передача: Смилтенс пытался помешать СЗК поддержать Ринкевича

Лидеры партий "Стабильности!" и "Латвия на первом месте" также вели переговоры перед голосованием.

В событиях дня сбылись прогнозы о том, что следующий президент будет избран голосами двух оппозиционных партий - СЗК и "Прогрессивных". Уже в первом туре голосования депутаты СЗК поддержали кандидатуру Ринкевича.

Главный аргумент - он самый подходящий президент для Латвии в условиях внешних угроз. СЗК вместе с "Новым Единством" отдали Ринкевичу 42 голоса, но этого все равно было недостаточно.

Когда Элина Пинто, кандидат "Прогрессивных", покинула гонку, этой партии потребовалось совсем короткое обсуждение перед третьим голосованием. "Прогрессивные" уже договорились о том, кому из двух кандидатов они отдадут свои 10 голосов.

За Улдиса Пиленса голосовала его фракция "Объединенный список", а также партия "Латвия на первом месте". Ее лидер Айнарс Шлесерс еще до итогов поздравил "Новое Единство" и отметил, что "Объединенный список" ничего не сделал для обеспечения поддержки своего кандидата.

Однако Смилтенс попытался использовать свои политические рычаги. Неофициально программе известно, что спикер Сейма во время встречи с послом США заявил, что планируется избрать следующего президента при поддержке СЗК, который связан с Айваром Лембергсом, находящимся в санкционном списке США. А это не разрешено.