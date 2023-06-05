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Легендарный футболист Златан Ибрагимович завершил карьеру

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Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович Фото: AFP/SCANPIX

41-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста.

Об этом он объявил после матча 38-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Вероной" (3:1). Сам футболист в этой встрече участия не принимал.

В сезоне-2022/23 Ибрагимович из-за травм провёл за "Милан" всего четыре матча и забил один мяч, став самым возрастным автором гола в истории чемпионата Италии

За время своей карьеры Ибрагимович успел поиграть за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Манчестер Юнайтед".

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза - с "Миланом" и три раза с "Интером"), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз - чемпионом Испании. К сожалению, за время своей карьеры шведу так и не удалось победить в Лиге чемпионов.

В составе сборной Швеции Ибрагимович выступал с 2001 года, он провёл 122 матча, в которых забил 62 гола и отдал 25 голевых передач. Форвард является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной.

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