Легендарный футболист Златан Ибрагимович завершил карьеру

Об этом он объявил после матча 38-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Вероной" (3:1). Сам футболист в этой встрече участия не принимал.

В сезоне-2022/23 Ибрагимович из-за травм провёл за "Милан" всего четыре матча и забил один мяч, став самым возрастным автором гола в истории чемпионата Италии

За время своей карьеры Ибрагимович успел поиграть за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Манчестер Юнайтед".

Tears in everyone's eyes.



Zlatan is immense,



𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙 ❤️🖤 pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза - с "Миланом" и три раза с "Интером"), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз - чемпионом Испании. К сожалению, за время своей карьеры шведу так и не удалось победить в Лиге чемпионов.

В составе сборной Швеции Ибрагимович выступал с 2001 года, он провёл 122 матча, в которых забил 62 гола и отдал 25 голевых передач. Форвард является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной.