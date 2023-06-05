"Настоящий разжигатель войны - это Путин!" Эмоциональная речь Олафа Шольца перед протестующими

"Пока вы кричите "Мир без оружия", Путин собрал огромное количество танков и ракет и направил их на Украину", - с нетипично страстной речью обратился в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц к антивоенным демонстрантам на мероприятии Социал-демократической партии в Фалькензе.
На мероприятие Социал-демократической партии явились протестующие, которые направляли против правящей политической силы Германии такие слоганы, как "Разжигатели войны" и "Мир без оружия". Шольц ответил, что настоящий разжигатель войны - это Владимир Путин и что протестующим стоит кричать на него.
Scholz slams ‘peace without weapons’ hecklers calling him a warmonger.— Jessica Berlin (@berlin_bridge) June 3, 2023
🇩🇪’s response to Putin’s war has been & remains too little, too slow. But it’s powerful to hear such vigor from @Bundeskanzler for the defense of #Ukraine. He’s come far. Keep going.pic.twitter.com/MW6alrfdFT
"Во-первых, настоящий разжигатель войны - Путин - он отправил 200 000 солдат завоевывать Украину! - указал Шольц. - Он рискует жизнями своих граждан, чтобы исполнить империалистическую мечту. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину! И смотрит и на других! Мы как друзья свободы, как демократы, как европейцы этого не допустим!"
"Пока вы кричите "Мир без оружия", Путин собрал огромное количество танков и ракет и направил их на Украину. Он разрушает города, поселки, шоссе и железные дороги. И он убил бесчисленное число граждан Украины, в том числе детей и пожилых людей! Это убийства, и это нужно сказать очень четко!" - указал Шольц, дав понять, что не видит возможности добиться мира без вооружения Украины.
"Путин из-за своей империалистической мечты подверг опасности жизни своих граждан. Мы не знаем, как много молодых российских солдат уже погибли из-за этой мечты, но это число может быть даже 100 000 или 150 000, - продолжил Шольц. - Как можно так растрачивать свою молодежь? Только потому, что один человек хочет диктовать правила. Это безответственно! Это разжигание войны! Это насилие с оружием!"
Это один из редких случаев, когда Шольц выступил с настолько эмоциональной речью.
Во время войны правительство Шольца много критиковали за то, что оно тянет с поставкой танков Украине, и теперь оно тянет с решением о поставке истребителей. Одна из причин - настроение немецкого общества. Согласно опросам общественного мнения, с поставкой танков не согласна примерно половина немцев, а против поставок истребителей возражает более половины жителей.
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