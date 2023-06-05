"Настоящий разжигатель войны - это Путин!" Эмоциональная речь Олафа Шольца перед протестующими

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"Путин из-за своей империалистической мечты подверг опасности жизни своих граждан. Мы не знаем, как много молодых российских солдат уже погибли из-за этой мечты, но это число может быть даже 100 000 или 150 000, - продолжил Шольц. - Как можно так растрачивать свою молодежь? Только потому, что один человек хочет диктовать правила. Это безответственно! Это разжигание войны! Это насилие с оружием!"

Это один из редких случаев, когда Шольц выступил с настолько эмоциональной речью.

Во время войны правительство Шольца много критиковали за то, что оно тянет с поставкой танков Украине, и теперь оно тянет с решением о поставке истребителей. Одна из причин - настроение немецкого общества. Согласно опросам общественного мнения, с поставкой танков не согласна примерно половина немцев, а против поставок истребителей возражает более половины жителей.