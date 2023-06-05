В воскресенье, 4 июня, убедительную победу на Гран-При Испании одержал нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull, выиграв третью гонку "Формулы-1" подряд.

На Гран-При Испании лично присутствовал лучший латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, который перед гонкой сфотографировался с самым низким пилотом "Ф-1" Юки Цунодой.

Рост баскетболиста "Вашингтона" - 221 см, Цуноды - 159 см.

Для Цуноды Гран-При Испании нельзя назвать удачным. Пилот "Альфа Таури" пересёк финишную черту десятым, однако опустился на 12-е место из-за пятисекундного штрафа за выдавливание гонщика "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюя.

В общем зачёте пилотов "Формулы-1" Цунода в настоящий момент занимает 16-е место, имея в активе два очка.