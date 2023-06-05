Болельщиков привела в восторг фотография, на которой ведущий баскетболист Латвии Кристап Порзиньгис запечатлён вместе с самым низкорослым пилотом "Формулы-1" Юки Цунодой.
В воскресенье, 4 июня, убедительную победу на Гран-При Испании одержал нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull, выиграв третью гонку "Формулы-1" подряд.
На Гран-При Испании лично присутствовал лучший латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, который перед гонкой сфотографировался с самым низким пилотом "Ф-1" Юки Цунодой.
Рост баскетболиста "Вашингтона" - 221 см, Цуноды - 159 см.
.@F1 @yukitsunoda07 pic.twitter.com/AY0kGlskcT— Kristaps Porzingis (@kporzee) June 4, 2023
Для Цуноды Гран-При Испании нельзя назвать удачным. Пилот "Альфа Таури" пересёк финишную черту десятым, однако опустился на 12-е место из-за пятисекундного штрафа за выдавливание гонщика "Альфа Ромео" Чжоу Гуаньюя.
В общем зачёте пилотов "Формулы-1" Цунода в настоящий момент занимает 16-е место, имея в активе два очка.
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