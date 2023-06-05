ВИДЕО ⟩ Бывший соперник Бриедиса эффектным нокаутом победил в дебютном бою в MMA

36-летний Гловацки дебютировал в ММА под эгидой мощной польской организации KSW, которая считается одной из лучших кузниц талантов ММА в Европе.

Он вышел в октагон с другим дебютантом - Патриком Токальчевски. В первом раунде Гловацки лежал на спине, закрываясь от серии ударов по голове, но сумел сам нанести точный удар левой - соперник сразу же свалился с него, а рефери остановил бой на 93-й секунде.

KNOCKED OUT from FULL MOUNT! 🤯



Former WBO cruiserweight champ 🇵🇱 Krzysztof Głowacki is dangerous from anywhere!!



XTB #KSWColosseum2 pic.twitter.com/7pZI71yaPX — KSW (@KSW_MMA) June 3, 2023

Гловацки известен латвийским болельщикам с 2019 года, когда он проиграл Майрису Бриедису. Тот поединок запомнился запрещёнными приёмами в исполнении обоих боксёров.

После поражения Гловацки подал апелляцию в совет Всемирной боксёрской организации (WBO), которая была удовлетворена - Бриедис должен был провести бой-реванш с поляком в течение 120 дней, но сделать это было невозможно, поскольку у латвийского боксёра был запланирован бой с Юньером Дортикосом в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В результате Бриедис был лишён пояса чемпиона мира по версии WBO.

36-летний Гловацки объявил о своем уходе из профессионального бокса в марте. За карьеру боксёра он провёл 36 поединков, одержал 32 победы (20 - нокаутом) и потерпел четыре поражения.