ФОТО ⟩ Конкурентки просят красивую гонщицу перестать публиковать снимки в бикини

Помимо спорта, 26-летняя Брюэр также активна в социальных сетях. Девушка находится в очень хорошей форме и не стесняется демонстрировать своё тело подписчикам в Instagram. Однако для некоторых конкурентов это является помехой...

"Я спросила совета у более взрослой женщины, которая тоже участвует в гонках. Она сказала мне перестать публиковать фотографии в бикини, потому что они выставляют женщин, занимающихся спортом, в плохом свете", - рассказала Брюэр изданию Daily Mail.

Но такие комментарии придают ей ещё большую мотивацию.

"Если мы действительно говорим о феминизме, то женщинам в этой сфере нужно позволять быть именно такими, какими они хотят быть, а не ограничивать. Никто не должен диктовать, можно ли нам пользоваться косметикой, что носить или какие фотографии размещать в социальных сетях. Я думаю, это антифеминизм", - сказала гонщица.

Участница UFS Pro 2000 Championship призналась, что ведение видеоблога на YouTube и размещение фотографий в бикини не входило в её первоначальные планы. Но со временем понравилось.

"Я действительно не думала, что стану законодательницей моды в социальных сетях или моделью. Автоспорт - дорогое хобби. Изначально я публиковала фотографии в бикини только тогда, когда ходила на пляж с друзьями", - говорит Линдси.

Сейчас у неё более 2,1 млн подписчиков в Instagram.