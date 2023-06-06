Дочь Тутберидзе отказалась от сборной России

Со следующего сезона они больше не будут представлять Россию, а будут выступать за сборную Грузии. Об этом сообщается на странице Федерации фигурного катания Грузии в Facebook.

"Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин присоединятся к нашей команде с сезона 2023/24", - говорится в сообщении.

Главный тренер сборной России Елена Чайковская ранее в понедельник, 5 июня, сообщила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение разрешить спортсменам сменить гражданство по запросу грузинской стороны.

Диана Дэвис - дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкин - сын актёра Бориса Смолкина. Пара живёт и тренируется в США, в прошлом сезоне фигуристы пропустили все российские соревнования.

Дуэт в сезоне 2021/22 занимал седьмое место на чемпионате Европы и 14-е на Олимпиаде.

Напомним, российские и белорусские фигуристы лишены возможности выступать на международных соревнованиях и пропустили уже два чемпионата мира.