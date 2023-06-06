Эксклюзивные машины в автопарке дорожно-строительной компании

Зритель выразил свое возмущение плохим состоянием дорог, и тем, что это не мешает дорожным ремонтникам ездить на эксклюзивном автомобиле.

Компания регулярно участвует в муниципальных и государственных тендерах. Выигрывает в конкурсах с финансированием на несколько десятков тысяч евро. Только в прошлом году общее финансирование двух конкурсов Рижской думы оценивалось в несколько десятков миллионов евро.

Имеющаяся в открытом доступе информация показывает, что этот семилетний Porsche, купленный несколько лет назад, далеко не единственный эксклюзивный автомобиль компании. Пять лет назад сообщалось, что Ceļu pārvalde также приобрело элегантный Mercedes Benz.

Bez Tabu захотел узнать, зачем асфальтовой компании нужны такие машины, но ответ Управления дорог относительно лаконичен.

"Ceļu pārvalde хотела бы отметить, что это частная компания, и поэтому интерес вашей программы к вопросам, которые не являются общеизвестными и общедоступными, непонятен.

Поэтому мы не видим необходимости в личном интервью и просим вас не беспокоить компанию подобными вопросами в будущем", - сказано в заявлении Ceļu pārvalde.

Автомобильный эксперт Угис Витолс отмечает, что эти автомобили совершенно не подходят для латвийских дорог.

"Мое субъективное мнение заключается в том, что это демонстрация силы денег. Тех, кто считает, что это очень красивый автомобиль, я могу заверить, что внутри нет никакого комфорта. Это спортивный автомобиль. Он красив, он такой, каким должен быть, он легендарный. Прежде всего, это кабриолет. Когда вы проезжаете через наши колодцы, все движется. Низкопрофильные шины... как можно ездить по таким дорогам, по таким колдобинам", - заключил он.