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Касаткина адресовала жест украинке Свитолиной после поражения на "Ролан Гаррос"

rus.tvnet.lv
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Дарья Касаткина
Дарья Касаткина Фото: EPA/Scanpix

Российская теннисистка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина не стали пожимать друг другу руки после матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В 1/8 финала россиянка в двух сетах проиграла украинской теннисистке со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

После окончания встречи Касаткина, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, подошла к судье на вышке и пожала ему руку. Затем россиянка подняла большой палец вверх, посмотрев на украинскую теннисистку. Свитолина ответила взаимностью.

Ранее Свитолина сообщила, что не будет пожимать руки россиянкам и белорускам из-за политических событий. При этом она положительно отзывалась о Касаткиной и благодарила её за поддержку Украины.

Стоит отметить, что Касаткина - одна из немногих представителей спорта России, кто осудил жестокую войну на территории Украины.

После матча Касаткина заявила, что не ожидала свиста болельщиков в свой адрес после поражения в 1/8 финала "Ролан Гаррос".

"Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством. Все эти дни, после каждого матча в Париже я всегда ценила поддержку болельщиков и благодарила их за неё и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку.

Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжёлого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Старайтесь делать этот мир лучше", - написала Касаткина в Twitter.

На пресс-конференции после матча Свитолина поблагодарила Касаткину:

"Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смелая", - сказала Свитолина.

В 1/4 финала "Ролан Гаррос" Свитолина встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая не осудила войну в Украине и в прошлом поддерживала президента Беларуси Александра Лукашенко.

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