Касаткина адресовала жест украинке Свитолиной после поражения на "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина не стали пожимать друг другу руки после матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
В 1/8 финала россиянка в двух сетах проиграла украинской теннисистке со счётом 4:6, 6:7 (5:7).
После окончания встречи Касаткина, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, подошла к судье на вышке и пожала ему руку. Затем россиянка подняла большой палец вверх, посмотрев на украинскую теннисистку. Свитолина ответила взаимностью.
Loved this moment ❤pic.twitter.com/1xqxWQuUY4— Eli Smile 😊 🇺🇦 (@EliSmile436) June 5, 2023
Ранее Свитолина сообщила, что не будет пожимать руки россиянкам и белорускам из-за политических событий. При этом она положительно отзывалась о Касаткиной и благодарила её за поддержку Украины.
Стоит отметить, что Касаткина - одна из немногих представителей спорта России, кто осудил жестокую войну на территории Украины.
После матча Касаткина заявила, что не ожидала свиста болельщиков в свой адрес после поражения в 1/8 финала "Ролан Гаррос".
"Уезжаю из Парижа с очень горьким чувством. Все эти дни, после каждого матча в Париже я всегда ценила поддержку болельщиков и благодарила их за неё и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я уважительно отношусь к выбору соперницы не пожимать мне руку.
Я и Элина проявили уважение друг к другу после тяжёлого матча, но уйти с корта на такой ноте было худшим моментом вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Старайтесь делать этот мир лучше", - написала Касаткина в Twitter.
На пресс-конференции после матча Свитолина поблагодарила Касаткину:
"Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смелая", - сказала Свитолина.
Elina Svitolina’s reaction after beating Kasatkina at Roland Garros.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2023
Gael Monfils is on his feet.
Elina’s hand is on her heart.
To be in that stadium & feel the love pulsing in that arena.
Simply beautiful. 🥹❤️
pic.twitter.com/LOQN6aErMx
В 1/4 финала "Ролан Гаррос" Свитолина встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая не осудила войну в Украине и в прошлом поддерживала президента Беларуси Александра Лукашенко.
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