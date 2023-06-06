Касаткина адресовала жест украинке Свитолиной после поражения на "Ролан Гаррос"

В 1/8 финала россиянка в двух сетах проиграла украинской теннисистке со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

После окончания встречи Касаткина, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, подошла к судье на вышке и пожала ему руку. Затем россиянка подняла большой палец вверх, посмотрев на украинскую теннисистку. Свитолина ответила взаимностью.

Loved this moment ❤pic.twitter.com/1xqxWQuUY4 — Eli Smile 😊 🇺🇦 (@EliSmile436) June 5, 2023

Ранее Свитолина сообщила, что не будет пожимать руки россиянкам и белорускам из-за политических событий. При этом она положительно отзывалась о Касаткиной и благодарила её за поддержку Украины.

Стоит отметить, что Касаткина - одна из немногих представителей спорта России, кто осудил жестокую войну на территории Украины.

После матча Касаткина заявила, что не ожидала свиста болельщиков в свой адрес после поражения в 1/8 финала "Ролан Гаррос".