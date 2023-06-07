Сколько получат латвийские баскетболисты 3х3 за бронзу на Кубке мира?

Напомним, латвийская баскетбольная команда 3x3 в составе Карлиса Ласманиса, Науриса Миезиса, Агниса Чаварса и Франциса Лациса взяла бронзу на Кубке мира в Вене.

В матче за бронзовые медали сборная Латвии обыграла Бразилию со счётом 22:12 и обеспечила себе место в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Миезис также был включён в символическую сборную Кубка мира.

Ласманис, Миезис, Чаварс и Лацис за третье место на Кубке мира могут претендовать на денежную премию в размере 7684 евро до уплаты налогов.

Тренеры спортсменов и обслуживающий персонал могут претендовать на денежную премию в размере до 3842 евро, а Латвийский баскетбольный союз (LBS) - на денежную премию в размере до 35 572 евро на развитие баскетбола 3х3.

​LBS должен подать в МОН заявление о присуждении денежных премий, которое в конце года будет направлено в Латвийский национальный совет по спорту вместе с заявлениями других федераций. Предложения совета о присуждении денежных премий будут переданы на рассмотрение правительству, которое определит точную сумму денежных премий на основании рекомендации совета.

Мужская сборная Латвии в середине июня примет участие в Европейских играх в Кракове, а в начале сентября - в чемпионате Европы в Иерусалиме.

Своего на данный момент лучшего результата Латвия добилась в 2019 году, когда выиграла серебряные медали в Амстердаме, уступив в финале команде США со счётом 14:18.