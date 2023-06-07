Ср, 7.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Сколько получат латвийские баскетболисты 3х3 за бронзу на Кубке мира?

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Латвийская баскетбольная команда 3х3
Латвийская баскетбольная команда 3х3 Фото: Ieva Leiniša/LETA

Министерство образования и науки (МОН) в беседе с LETA сообщило, какие бонусы получат латвийские баскетболисты 3x3 за бронзовую медаль, завоёванную на Кубке мира.

Напомним, латвийская баскетбольная команда 3x3 в составе Карлиса Ласманиса, Науриса Миезиса, Агниса Чаварса и Франциса Лациса взяла бронзу на Кубке мира в Вене.

В матче за бронзовые медали сборная Латвии обыграла Бразилию со счётом 22:12 и обеспечила себе место в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Миезис также был включён в символическую сборную Кубка мира.

Ласманис, Миезис, Чаварс и Лацис за третье место на Кубке мира могут претендовать на денежную премию в размере 7684 евро до уплаты налогов.

Тренеры спортсменов и обслуживающий персонал могут претендовать на денежную премию в размере до 3842 евро, а Латвийский баскетбольный союз (LBS) - на денежную премию в размере до 35 572 евро на развитие баскетбола 3х3.

​LBS должен подать в МОН заявление о присуждении денежных премий, которое в конце года будет направлено в Латвийский национальный совет по спорту вместе с заявлениями других федераций. Предложения совета о присуждении денежных премий будут переданы на рассмотрение правительству, которое определит точную сумму денежных премий на основании рекомендации совета.

Мужская сборная Латвии в середине июня примет участие в Европейских играх в Кракове, а в начале сентября - в чемпионате Европы в Иерусалиме.

Своего на данный момент лучшего результата Латвия добилась в 2019 году, когда выиграла серебряные медали в Амстердаме, уступив в финале команде США со счётом 14:18.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх