Туман и жара: синоптики о погоде в среду

В среду, 7 июня, в Латвии сохранится солнечная и по-летнему теплая погода, однако максимальная температура воздуха на побережье Рижского залива и на севере Видземе будет несколько ниже, чем во вторник.
Синоптики прогнозируют, что облаков будет мало, будет светить солнце, осадков не ожидается. Ночью местами в западной и центральной частях страны образуется туман.
При слабом ветре и безветрии температура воздуха ночью опустится до +4...+12 градусов, самая холодная ночь будет в Курземе.
Днем будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +20...+25 градусов, на побережье Рижского залива - до +16...+19 градусов.
В среду в Риге ожидается сухая и солнечная погода, умеренный северный ветер днем сменится слабым ветром. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, в пригородах - до +7...+10 градусов; максимальная дневная температура ожидается от +17 градусов на севере Риги до +22 градусов на юге столицы.
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