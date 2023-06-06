Автор бронзового гола сборной Латвии по хоккею продолжит карьеру в Европе

Рубинс, который помог Латвии завоевать бронзовую медаль чемпионата мира, забив два гола в решающем матче против США, подписал с MoDo соглашение на один сезон.

Этот сезон Рубинс начал в фарм-клубе "Оттава Сенаторз" и набрал шесть (2+4) очков в 42 играх в Американской хоккейной лиге (AHL).

Затем его обменяли в фарм-клуб "Калгари Флэймз", где он сделал две передачи в трех играх регулярного сезона. В Кубке Колдера латвиец забил гол и сделал две результативные передачи в шести матчах.

25-летний защитник дебютировал в Национальной хоккейной лиге (NHL) в прошлом сезоне и провел три матча за "Торонто Мэйпл Лифс".

Рубин вошёл в систему "Мэйпл Лифс" в августе 2018 года, когда подписал контракт ECHL с командой "Ньюфаундленд Гроулерс". Менее чем через три месяца он подписал свой первый контракт с AHL.

На юниорском уровне Рубинс играл в Северной Америке за команду "Медисин-Хат Тайгерс" Западной хоккейной лиги (WHL). Еще до этого он отыграл три сезона в Швеции.

В минувшем сезоне MoDo, ворота которой в финальной серии защищал Гудлевскис, выиграла вторую по силе лигу Швеции (Allsvenskan) и получила право выступать в SHL в следующем сезоне.