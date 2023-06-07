Официально: Карим Бензема продолжит карьеру в Саудовской Аравии

"Бензема с нами. Зарычит новый тигр. Добро пожаловать в "Иттихад", - написал клуб, получивший прозвище "тигры".

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

Контракт с 35-летним французским футболистом рассчитан до 2026 года. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, форвард будет получать 200 миллионов евро в год, включая коммерческие сделки.

Ранее 35-летний Карим Бензема выступал за французский "Лион" и испанский "Реал Мадрид". Он является действующим обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту планеты.

Бензема отыграл за "Реал" 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи.

Всего в составе мадридского клуба 35‑летний нападающий выиграл 25 титулов, включая пять трофеев Лиги чемпионов и четыре титула чемпионов Ла Лиги.

"Аль-Иттихад" является старейшим существующим клубом Саудовской Аравии и одним из самых успешных и популярных в стране.