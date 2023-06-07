Намеки на выселение: вокруг Русского театра в Эстонии создалось напряжение

Что касается загруженности труппы, то директор театра разъясняет, что несколько недель назад из министерства поступил запрос в срочном порядке обновить статистику театра. "Мы не можем сами вносить данные, только предоставлять соответствующие сведения министерству, - говорит Янчек. - И когда мы затем открыли доступную нам страницу с этой статистикой, там обнаружился целый ряд неточностей. В частности, это касалось статуса актеров. У нас есть актеры на постоянных и временных договорах, а также заключающие договор подряда. Я затрудняюсь сказать, как можно вычислить коэффициент занятости труппы, но данные, которые я увидела на странице ведомства, неточны. Это и могло повлечь за собой неправильные выводы".

Светлана Янчек выступает на открытии сцены Ring Lava в Русском театре. 13 сентября 2022. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Но чтобы сравнить занятость актеров, считает Янчек, есть и более простой путь. "Если вы посмотрите на сайте Эстонского драматического театра, в каком количестве спектаклей заняты их актеры, вы увидите, что занятость наших актеров вполне сопоставима. Возможно, в эстонских театрах работает меньше артистов на постоянной основе. Но они могут позволить себе быть свободными художниками. Если мы выводим актера за штат, а у него нет другого проекта, потому что проектов на русском языке в принципе немного, он теряет квалификацию и просто меняет род деятельности. Поэтому у нас и штатное расписание чуть шире. Это не расточительство, а желание сохранить должный профессиональный уровень", - заключает Янчек.

Русский театр ждет официальной позиции министерства по вопросу оптимизации сферы культуры в 2024–2027 годах. Свою озабоченность по поводу выступления в СМИ сотрудника министерства культуры выразила Центристская партия Эстонии, направившая в министерство письмо с просьбой дать необходимые разъяснения.