Рейтинг министров по мнению жителей: Ринкевич - на первом месте, Кариньш - предпоследний

Популярность Ринкевича оценивается в 32 пункта, и таким образом он значительно оторвался от своего последователя - министра здравоохранения Лиги Меньгелсоне, набравшей 9,2 пункта.

Далее в рейтинге популярности следуют министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") с 8,5 пункта, министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) с 7,9 пункта, министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) с 6,4 пункта и министр юстиции Инесе Либине-Эгнере ("Новое Единство") с 4,8 пункта.

Согласно данным опроса Latvijas fakti, довольно нейтрально общество смотрит на работу министра экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение), министра защиты среды и регионального развития Мариса Спринджукса ("Объединенный список") и министра благосостояния Эвики Силини ("Новое Единство"). Эти министры в рейтинге набрали, соответственно, 0,8, 0,4 и -0,5 пункта.

Выраженно более негативно - в -4,6 пункта - общество оценило достижения министра земледелия Дидзиса Шмитса ("Объединенный список"), однако ниже него в рейтинге находятся министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") с -8,2 пункта, министр энергетики и климата Раймонд Чударс ("Объединенный список") с -8,7 пункта и министр сообщения Янис Витенбергс (Национальное объединение) с -9,1 пункта.

Второй с конца в рейтинге - Кариньш с -21,5 пункта, а ниже всех общество оценивает Чакшу - в -24 пункта.

Как видно из результатов опроса, в целом негативнее всего оцениваются члены правительства от "Нового Единства", в то время как министры из "Объединенного списка" имеют самый высокий суммарный балл.

Всего в опросе приняли участие 1003 постоянных жителя Латвии в возрасте от 15 до 74 лет.