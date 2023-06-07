Как в Латвии оценивают техническое состояние зарегистрированных в Украине машин

В Диреакции безопасности дорожного движения ( CSDD ) указывают, что с февраля прошлого года по данный момент в Латвии временно зарегистрированы 117 транспортных средств из Украины.

Передача Bez tabu связалась с CSDD. Ее представитель Мартиньш Малмейстерс пояснил, что автомобили с украинскими номерами по латвийским дорогам могут передвигаться всего три месяца, после этого транспортные средства необходимо перерегистрировать в Латвии, чтобы они могли свободно принимать участие в дорожном движении.