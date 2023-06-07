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Как в Латвии оценивают техническое состояние зарегистрированных в Украине машин

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Автомобиль с украинским номером
Автомобиль с украинским номером Фото: Mircea Moira/Shutterstock.com

По наблюдениям зрителя передачи Bez tabu Рихарда, уже второй год по дорогам Латвии ездят автомобили с украинскими номерами. Зрителя заинтересовал вопрос, как в Латвии контролируется техническое состояние зарегистрированных в Украине транспортных средств.

В Диреакции безопасности дорожного движения (CSDD) указывают, что с февраля прошлого года по данный момент в Латвии временно зарегистрированы 117 транспортных средств из Украины.

Передача Bez tabu связалась с CSDD. Ее представитель Мартиньш Малмейстерс пояснил, что автомобили с украинскими номерами по латвийским дорогам могут передвигаться всего три месяца, после этого транспортные средства необходимо перерегистрировать в Латвии, чтобы они могли свободно принимать участие в дорожном движении.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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