"Меня пытаются динозавром сделать". Даугавиньш о будущем в хоккее

В рубрике "Что горячо" ведущая Катрине Василевска гостила у мамы своего двоюродного брата Каспара Даугавиньша, где поговорила и с самим хоккеистом. В комнате Даугавиньша оборудован настоящий музей его атрибутики и наград.

35-летний Даугавиньш в прошлом году после окончания Олимпиады сообщил о завершении карьеры в сборной. Однако после удачного сезона в Германии он вернулся в сборную, чтобы помочь команде на домашнем чемпионате завоевать бронзовые медали.

Василевска задала своему родственнику вопрос: чувствует ли он себя ветераном хоккея? Опытный нападающий ответил на это с улыбкой.

"На площадке я ещё не чувствую себя ветераном. Так как мне не так много лет. Помню, когда я в 17 лет пришёл в сборную, казалось, половине команды было 35 лет. Теперь уже меня пытаются динозавром сделать. Да, ощущение, что я уже вечность играю в хоккей.

Сколько ещё впереди? Этого никто не знает, но что-то ещё [к стене комнаты] прикрутим", - сказал Даугавиньш, дав понять, что вешать коньки на гвоздь ещё не собирается.

На прошедшем чемпионате мира Даугавиньш отметился семью (3+4) набранными очками.

Подробнее смотрите на 1188.lv.