"Лучший вид спорта в мире": В Швеции захотели провести первый чемпионат Европы по сексу

На этот четверг в Швеции запланирован первый чемпионат Европы по сексу. Организаторы соревнований считают этот спорт логичным, однако представитель Шведской спортивной конфедерации назвал это безумием, сообщает одна из крупнейших шведских газет Expressen.
Соревнования организует Федерация секса Швеции (SSF), цель которой - сделать секс спортом. Впрочем, как вид спорта он ещё официально не утверждён, так как в декабре прошлого года поданная организацией заявка была возвращена обратно как неполноценная.
Президент Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон указал, что поданная SSF заявка не подходит технически, так как не были заполнены некоторые разделы.
Expressen поинтересовалась у Эрикссона, может ли это повлиять на репутацию конфедерации, если секс в Швеции посчитают спортом. По его словам, общего мнения по данной теме нет. "Это безумие от начала до конца", - указал он, отметив, что мероприятие не утверждено.
Президент SSF и главный организатор соревнований Драган Братич видит вещи в ином свете. "Как и в любом другом виде спорта, и в сексе, чтобы достигнуть желаемых результатов, необходимо тренироваться. Поэтому логично, что люди должны соревноваться и в этой сфере", - сказал газете Times of India Братич.
Планируется, что в соревнованиях примут участие по меньшей мере 13 участников, которые шесть недель будут соревноваться в различных дисциплинах - выносливость, предварительные игры и самые сложные и красивые позиции в сексе... Затем будет объявлен победитель.
"Это лучший вид спорта в мире, так как никто не расстроен, даже если проиграл", - сказал судья Жига Седевчич из Словении, который уже находится в Швеции. Седевчич работает в сфере секса уже длительное время.
EM i sex” anordnas i Sverige med start i veckan— DNS=Det Nya Sverige (@DamnedNewSweden) June 6, 2023
13 deltagare ska tävla i 16 grenar över sex veckor
Ziga är domare i sex-EM:
”Världens bästa sport”https://t.co/f0xJPWJFCX
Он с нетерпением ждет соревнований с принципами честной игры, большим количеством секса и интересными участниками.
Этап соревнований длится 45 минут. Оцениваются 16 дисциплин и пульс. Вместе с жюри в составе трёх человек в установлении окончательного результата смогут принять участие и зрители, который смогут смотреть соревнования онлайн. У чемпионата - формат плей-офф. Участники с лучшими результатами проходят в следующий этап.
"Это как "Евровидение", - сказал президент SSF.
Участники каждую неделю будут проходить проверки на венерические заболевания, и, если тест окажется положительным, соревнования придется покинуть.
Братич указал, что соревнования предусмотрены для взрослых, которые делают это добровольно, и он сам не видит рисков, что соревнования могут быть использованы в целях торговли людьми. "Участники в любой момент могут сказать: "Нет, это не для меня, я ухожу".
Соревнования примет шведский город Йёнчёпинг. Уже известно, что участники будут из Финляндии, Англии, Греции, Испании, Португалии, Франции, Италии и Украины.
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