"Лучший вид спорта в мире": В Швеции захотели провести первый чемпионат Европы по сексу

"Это лучший вид спорта в мире, так как никто не расстроен, даже если проиграл", - сказал судья Жига Седевчич из Словении, который уже находится в Швеции. Седевчич работает в сфере секса уже длительное время.

EM i sex” anordnas i Sverige med start i veckan



13 deltagare ska tävla i 16 grenar över sex veckor



Ziga är domare i sex-EM:

”Världens bästa sport”https://t.co/f0xJPWJFCX — DNS=Det Nya Sverige (@DamnedNewSweden) June 6, 2023

Он с нетерпением ждет соревнований с принципами честной игры, большим количеством секса и интересными участниками.

Этап соревнований длится 45 минут. Оцениваются 16 дисциплин и пульс. Вместе с жюри в составе трёх человек в установлении окончательного результата смогут принять участие и зрители, который смогут смотреть соревнования онлайн. У чемпионата - формат плей-офф. Участники с лучшими результатами проходят в следующий этап.

"Это как "Евровидение", - сказал президент SSF.

Участники каждую неделю будут проходить проверки на венерические заболевания, и, если тест окажется положительным, соревнования придется покинуть.

Братич указал, что соревнования предусмотрены для взрослых, которые делают это добровольно, и он сам не видит рисков, что соревнования могут быть использованы в целях торговли людьми. "Участники в любой момент могут сказать: "Нет, это не для меня, я ухожу".

Соревнования примет шведский город Йёнчёпинг. Уже известно, что участники будут из Финляндии, Англии, Греции, Испании, Португалии, Франции, Италии и Украины.