Суд в РФ запретил песню Оксимирона "Ойда"

Стриминговые сервисы обязуют удалить песню.

Согласно экспертизе, в треке Оксимирона указывается на "необходимость пересборки дома, то есть страны" и, таким образом, положительно высказывается о нарушении территориальной целостности России.

Известно, что инициатором судебного разбирательства стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Именно она написала донос на рэпера, усмотрев признаки экстремизма в песне "Ойда". В частности, Мизулина отметила, что в строчке "Ингрия будет свободной" содержатся "призывы отделить Санкт-Петербург от России".

В январе 2023 года Октябрьский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 70 тысяч рублей (около 958 евро) рэперу Оксимирону в рамках административного дела о призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

Напомним, в России артист признан "иноагентом". В декабре 2022 года Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей (около 616 евро) по обвинению в "дискредитации" Вооруженных сил РФ.