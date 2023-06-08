"Вест Хэм" выиграл первый еврокубковый трофей в этом веке

Матч прошёл на стадионе "Фортуна Арена" в Праге и завершился со счётом 2:1 в пользу английской команды.

Все три мяча были забиты во втором тайме. На 62-й минуте Саид Бенрахма вывел "Вест Хэм" вперёд с пенальти, который был назначен за игрой рукой со стороны капитана "Фиорентины" Кристиано Бираги. Отыграться итальянская команда сумела всего через пять минут, когда счёт сравнял Джакомо Бонавентура. Победный мяч на 90-й минуте забил Джаррод Боуэн.

Таким образом, "Вест Хэм" под руководством Дэвида Мойеса стал победителем Лиги конференций - третьего по престижности европейского турнира в клубном футболе после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Это первый еврокубковый трофей для лондонцев в этом веке. В последний раз "Вест Хэм" выигрывал Кубок Интертото в 1999 году.

Мойес стал первым шотландским тренером за 15 лет, кому удалось выиграть еврокубковый турнир со времён Алекса Фергюсона. Последний трофей Фергюсону на евроарене принесла победа его "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов в 2008 году.

Что касается "Фиорентины", то команда из Флоренции проиграла в двух финалах за две недели. Помимо поражения в финале Лиги конференций, "фиалки" также уступили "Интеру" (1:2) в решающем матче Кубка Италии, который состоялся 24 мая.