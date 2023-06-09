Клара Фернандес - испанка, которую называют самой сексуальной прыгуньей с шестом в мире

Девушка родилась 22 октября 2003 года в Сан-Кугат-дель-Вальес в Каталонии. В детстве Клара пробовала себя в триатлоне, где занималась велоспортом, плаванием, прыжками с шестом и бегом на различные дистанции, но со временем поняла, что хочет сконцентрироваться на чём-то одном.

Клара переключилась на прыжки с шестом. В активе легкоатлетки уже есть серебряная медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

У девушки пока немного достижений на международных стартах, но уже есть популярность. ​Эффектные фото в Instagram распиарили спортсменку так, что теперь за её жизнью следит более 450 тысяч человек.

​Фанаты называют её "самой сексуальной прыгуньей с шестом в мире".

​Также у Фернандес уже есть контракт с Nike. Контракт со спортивным брендом является одним из главных источников дохода легкоатлетки. Основной заработок спортсменке приносит реклама.