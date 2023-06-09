Клара Фернандес - испанка, которую называют самой сексуальной прыгуньей с шестом в мире

19-летняя испанская прыгунья с шестом Клара Фернандес у себя на родине выигрывает одни соревнования за другими. Её успехи на международной арене остаются лишь вопросом времени.
Девушка родилась 22 октября 2003 года в Сан-Кугат-дель-Вальес в Каталонии. В детстве Клара пробовала себя в триатлоне, где занималась велоспортом, плаванием, прыжками с шестом и бегом на различные дистанции, но со временем поняла, что хочет сконцентрироваться на чём-то одном.
Клара переключилась на прыжки с шестом. В активе легкоатлетки уже есть серебряная медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.
У девушки пока немного достижений на международных стартах, но уже есть популярность. Эффектные фото в Instagram распиарили спортсменку так, что теперь за её жизнью следит более 450 тысяч человек.
Фанаты называют её "самой сексуальной прыгуньей с шестом в мире".
Также у Фернандес уже есть контракт с Nike. Контракт со спортивным брендом является одним из главных источников дохода легкоатлетки. Основной заработок спортсменке приносит реклама.
Рекорд мира в женских прыжках с шестом уже почти 14 лет принадлежит россиянке Елене Исинбаевой - в 2009 году в Цюрихе она прыгнула на 5,06 м. До сих пор никому не удалось перепрыгнуть Исинбаеву. Но, возможно, именно Клара Фернандес в будущем сможет превзойти это достижение.
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