Вау! Смотрите горячую тренировку сестёр-близняшек, готовящихся к участию в WWE

Близняшкам по 22 года, они являются выпускницами Университета Майами. Стоит отметить, что у девушек 4,5 миллиона подписчиков в TikTok и более миллиона долларов дохода за прошлый год.

По мнению сестёр, деньги должны работать. Поэтому они активно инвестируют в недвижимость и фитнес-индустрию.

Ещё несколько лет назад о них никто не знал, а сейчас Ханна и Хейли Кавиндер сотрудничают с 31 крупным брендом, включая Crocs, Puma, Under Armour и Victoria's Secret.

Теперь они решили перейти в WWA и начали серьёзные тренировки в зале. Девушки хотят доказать себе, что могут добиться успеха за пределами студенческого спорта.

Сёстры поделились видео в своём совместном аккаунте в Instagram, у которого 248 тысяч подписчиков. В видео, озаглавленном "Утренние тренировки с сёстрами", Ханна и Хейли продемонстрировали свои занятия.