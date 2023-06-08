Вау! Смотрите горячую тренировку сестёр-близняшек, готовящихся к участию в WWE

Сёстры-близняшки Ханна и Хейли Кавиндер очень популярны в США. Начинавшие как баскетболистки, они решили подняться на новый уровень и перешли в World Wrestling Entertainment, Inc. - американский рестлинг-промоушн.
Близняшкам по 22 года, они являются выпускницами Университета Майами. Стоит отметить, что у девушек 4,5 миллиона подписчиков в TikTok и более миллиона долларов дохода за прошлый год.
По мнению сестёр, деньги должны работать. Поэтому они активно инвестируют в недвижимость и фитнес-индустрию.
Ещё несколько лет назад о них никто не знал, а сейчас Ханна и Хейли Кавиндер сотрудничают с 31 крупным брендом, включая Crocs, Puma, Under Armour и Victoria's Secret.
Теперь они решили перейти в WWA и начали серьёзные тренировки в зале. Девушки хотят доказать себе, что могут добиться успеха за пределами студенческого спорта.
Сёстры поделились видео в своём совместном аккаунте в Instagram, у которого 248 тысяч подписчиков. В видео, озаглавленном "Утренние тренировки с сёстрами", Ханна и Хейли продемонстрировали свои занятия.
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