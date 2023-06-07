Звезда баскетбола исключен из сборной после контракта в РФ

36-летний Йонас Жеребко подписал контракт с ЦСКА 30 марта прошлого года, что вызвало резкую критику в Швеции. Его лишили возможности представлять сборную, один из его спонсоров - шведская компания по производству напитков Nocco - также расторг его контрактные обязательства.

18 июня 2022 года Жеребко покинул ЦСКА. Однако он до сих пор не признал, что переход в баскетбольный клуб страны-агрессора был ошибкой.

"Это не соответствует нашим ценностям", - прокомментировал переход Жеребко в российский баскетбольный гигант Фредрик Юламо, генеральный секретарь Федерации баскетбола Швеции.

Чтобы один из лучших шведских баскетболистов всех времен смог вернуться в сборную, он должен четко показать, что сожалеет о своих действиях. Он еще этого не сделал.

В национальный день Швеции (6 июня) Жеребко резко высказался в адрес шведского баскетбольного менеджмента.

"Сегодня День независимости Швеции. Может быть, я очень рад, что Шведская баскетбольная ассоциация следит за мной в Twitter", - написал он и продолжил несколько часов спустя: "То, что началось с "запрета", закончилось тем, что мое имя было занесено в "черный список" Шведской баскетбольной ассоциации. Никаких ответов сверху; после всего, что я сделал для страны, вы не думаете, что некоторые ответы уместны?".

Жеребко играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2009 по 2019 год, представляя "Детройт Пистонс", "Бостон Селтикс", "Юта Джаз" и "Голден Стэйт Уорриорз".

Шведский телеканал SVT сообщает, что первые лица шведского баскетбола месяц назад предложили Жеребко поговорить по видеосвязи, но сам баскетболист не ответил им.

У Жеребко есть только один вариант вернуться в сборную - признать, что в марте прошлого года он принял неправильное решение.