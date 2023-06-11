История культовой формы сборной Литвы, которая была даже в сериале "Друзья"

В Литве баскетбол - один из самых популярных видов спорта. Наверное, как у нас в Латвии хоккей. Люди даже далёкие от баскетбола наверняка слышали про литовца Арвидаса Сабониса, который был одним из сильнейших центровых мира 1980-1990-х.
В прошлом году в Литве даже вышла памятная монета номиналом 2 евро, посвящённая столетию литовского баскетбола.
А ещё в Литве есть культовая форма баскетбольной сборной, которая стала суперхитом мирового спорта. Как так получилось?
После обретения независимости в 1990 году Литва решила исполнить свою давнюю мечту - отправится на Олимпиаду не в составе СССР. У национальной сборной Литвы на эту затею не было денег, но сами игроки решили взять всё в свои руки и достать финансирование.
Для этого литовский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шарунас Марчюлёнис и тренер сборной Донни Нельсон отправились в тур по США. В поисках средств они заезжали в каждый штат и практически отовсюду увозили не больше пары сотен долларов.
О приключениях Марчюлёниса и Нельсона написал американский спортивный журналист Джордж Ширк и эта статья случайным образом попалась на глаза менеджеру американской рок-группы Grateful Dead Деннису Макнелли. Его так впечатлила эта история, что на репетиции он заразил участников группы идеей помочь литовцам попасть на Игры.
Уже через неделю литовские игроки посетили концерт Grateful Dead, а после выступления пообщались с музыкантами, которые подарили Марчюлёнису чек на 5 тысяч долларов.
Этой суммы должно было хватить на все расходы, а начать нужно было с пошива формы. Художник из Нью-Йорка по имени Грег Спирс помог литовской сборной разработать уникальный дизайн в технике тай-дай (отсылка к культуре хиппи). Джерси выполнили в цветах флага Литвы.
Но была на форме ещё одна деталь - на футболках появился скелет, который слэм-данком отправляет мяч в корзину.
По задумке Грега Спирса, рисунок со скелетом, получившим название Skullman, должен был символизировать феникса, восставшего из пепла.
"После стольких лет, проведённых в цветах Советского союза - абсолютно ничего, кроме синего и серого. Ребята были в восторге от этих футболок. Они их вообще не снимали: ни на тренировках, ни на улице, ни дома. Они в них даже спали", - рассказывал тренер сборной Литвы Донни Нельсон в интервью изданию SFGate.
На Олимпийских играх 1992 года в Барселоне сборная Литвы дошла до полуфинала, где уступила США во главе с Майклом Джорданом (76:121). В матче за бронзовые медали национальная команда Литвы встречалась с баскетболистами из Объединённой команды (официальное название команды, в которую входили спортсмены государств - бывших республик СССР).
Матч получился напряжённым, но литовская сборная сумела победить (82:78). На награждение баскетболисты вышли не в традиционных тренировочных костюмах, а в своих ярких футболках.
Литовская сборная уже во время Олимпиады стала любимчиком фанатов. Немалую роль в этом сыграла и баскетбольная форма, которая была самым желанным сувениром Олимпиады в Барселоне, а после Игр-1992 получила собственную жизнь.
Игроки вспоминали, что за джерси им предлагали больше 150 долларов за штуку. Вернувшись домой, они устроили аукцион, продали футболки и пожертвовали все деньги в детские благотворительные фонды.
Позже дизайнер Грег Спирс начал выпускать знаменитые футболки, которые принесли ему неплохие деньги - доходы от продаж комплектов составили более миллиона долларов. Большая часть этих денег пошла на развитие баскетбола в Литве и на строительство баскетбольной школы.
В 1993 году принт Спирса, Skullman, был увековечен в Зале славы баскетбола.
Знаменитая футболка стала популярной и в уличной моде. Так, например, в одном из эпизодов суперпопулярного американского сериала "Друзья" её носит героиня сериала, Фиби.
В 2018 году в объектив папарацци попал актёр Джона Хилл, который расхаживал по улице в джерси с надписью "Lithuania".
Даже у Майкла Джордана есть знаменитая джерси сборной Литвы.
Кстати, в 2012 году на основе интервью Марчюлёниса и Нельсона сняли документальный фильм "Другая Команда мечты" (The Other Dream Team), где рассказали историю легендарной команды 1992 года. И, конечно же, историю культовой формы.
Видео: Трейлер фильма "Другая Команда мечты"
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