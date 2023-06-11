История культовой формы сборной Литвы, которая была даже в сериале "Друзья"

Матч получился напряжённым, но литовская сборная сумела победить (82:78). На награждение баскетболисты вышли не в традиционных тренировочных костюмах, а в своих ярких футболках.

Литовская сборная уже во время Олимпиады стала любимчиком фанатов. Немалую роль в этом сыграла и баскетбольная форма, которая была самым желанным сувениром Олимпиады в Барселоне, а после Игр-1992 получила собственную жизнь.

Игроки вспоминали, что за джерси им предлагали больше 150 долларов за штуку. Вернувшись домой, они устроили аукцион, продали футболки и пожертвовали все деньги в детские благотворительные фонды.

Позже дизайнер Грег Спирс начал выпускать знаменитые футболки, которые принесли ему неплохие деньги - доходы от продаж комплектов составили более миллиона долларов. Большая часть этих денег пошла на развитие баскетбола в Литве и на строительство баскетбольной школы.

В 1993 году принт Спирса, Skullman, был увековечен в Зале славы баскетбола.

Знаменитая футболка стала популярной и в уличной моде. Так, например, в одном из эпизодов суперпопулярного американского сериала "Друзья" её носит героиня сериала, Фиби.

В 2018 году в объектив папарацци попал актёр Джона Хилл, который расхаживал по улице в джерси с надписью "Lithuania".

Даже у Майкла Джордана есть знаменитая джерси сборной Литвы.

Кстати, в 2012 году на основе интервью Марчюлёниса и Нельсона сняли документальный фильм "Другая Команда мечты" (The Other Dream Team), где рассказали историю легендарной команды 1992 года. И, конечно же, историю культовой формы.

Видео: Трейлер фильма "Другая Команда мечты"