40-метровый экран, бассейн и пиво. Так в Лас-Вегасе смотрят финал Кубка Стэнли

Матчи финала Кубка Стэнли проходят рано утром по латвийскому времени, поэтому посмотреть их не дома и не в собственной кровати - практически невозможно. Куда больше повезло американцам, а именно гостям и жителям Лас-Вегаса.

Сейчас в Городе Грехов стоит 35-градусная жара, но даже в такую погоду плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) можно посмотреть с комфортом - прямо в бассейне.

Гостиница Circa Resort & Casino устраивает массовый просмотр практически любого спортивного мероприятия. Больше всего здесь следят за американским футболом (где пока межсезонье), но и хоккейные матчи финала Кубка Стэнли тоже показывают.