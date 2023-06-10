40-метровый экран, бассейн и пиво. Так в Лас-Вегасе смотрят финал Кубка Стэнли

Накануне прошёл третий матч финала Кубка Стэнли, в котором "Флорида Пантерз" в овертайме обыграла "Вегас Голден Найтс" - 3:2. Таким образом, "Флорида" сократила отставание в серии - 1-2. Четвёртый матч серии состоится 11 июня.
Матчи финала Кубка Стэнли проходят рано утром по латвийскому времени, поэтому посмотреть их не дома и не в собственной кровати - практически невозможно. Куда больше повезло американцам, а именно гостям и жителям Лас-Вегаса.
Сейчас в Городе Грехов стоит 35-градусная жара, но даже в такую погоду плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) можно посмотреть с комфортом - прямо в бассейне.
Гостиница Circa Resort & Casino устраивает массовый просмотр практически любого спортивного мероприятия. Больше всего здесь следят за американским футболом (где пока межсезонье), но и хоккейные матчи финала Кубка Стэнли тоже показывают.
На крыше гостиницы находится шесть бассейнов, перед которыми стоит экран диагональю 43 метра. Вместимость только водного комплекса составляет 4 тысячи человек. Вход туда стоит всего 20 долларов, но цены на лежаки доходят до 1000 баксов.
Sports.ru пишет, что диваны на несколько человек стоят 600 долларов на весь день, а на вечер (с 17 до 23 часов, когда идёт игра) - 200 долларов. Кстати, ночь в самой гостинице обойдётся в 200 евро за двухместный номер.
Просмотр хоккея в бассейне - это вечеринка с коктейлями, фастфудом, шумной компанией и группой поддержки в бикини.
Можно приобрести и фирменные купальники и плавки с логотипом "Вегаса".
Четвёртый матч серии между "Флоридой" и "Вегасом" состоится 11 июня.
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