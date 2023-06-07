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Шилов номинирован IIHF на премию "Хоккеист года"

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Артур Шилов
Артур Шилов Фото: Paula Čurkste/LETA

Голкипер сборной Латвии по хоккею Артур Шилов номинирован на награду Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) как игрок года, сообщает IIHF.

В мае 22-летний Шилов помог Латвии впервые в ее истории завоевать бронзу на чемпионате мира. Талантливый хоккеист был признан лучшим вратарем турнира.

IIHF номинировала на звание лучшего игрока сезона семерых игроков, продемонстрировавших впечатляющие результаты в одном из турниров сборных в этом сезоне. Обладатель награды будет определен голосованием СМИ и экспертов, отобранных IIHF.

Участники опроса также смогут проголосовать за другого хоккеиста, не вошедшего в число семи претендентов, отобранных IIHF. Обладатель приза будет объявлен в понедельник, 19 июня.

Номинанты IIHF на звания "Игрок года":

  • Андрес Амбюль (нападающий, Швейцария)
  • Коннор Бедард (нападающий, сборная Канады U-20)
  • Адам Фантилли (нападающий, Канада)
  • Доминик Кубалик (нападающий, Чехия)
  • Йонс Петерка (нападающий, Германия)
  • Мориц Зайдер (защитник, Германия)
  • Артур Шилов (вратарь, Латвия)

Шилов сыграл во всех десяти матчах чемпионата мира, помог сборной Латвии одержать семь побед. Он отразил 92,14% бросков (258 из 280) и в среднем за игру пропускал 2,2 шайбы.

Шилов также дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды "Ванкувер Кэнакс", где он отметился тремя победами в пяти матчах и пропускал в среднем 2,75 шайбы. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он одержал 26 побед в 38 матчах, что является одним из лучших показателей в турнире.

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