Шилов номинирован IIHF на премию "Хоккеист года"

В мае 22-летний Шилов помог Латвии впервые в ее истории завоевать бронзу на чемпионате мира. Талантливый хоккеист был признан лучшим вратарем турнира.

IIHF номинировала на звание лучшего игрока сезона семерых игроков, продемонстрировавших впечатляющие результаты в одном из турниров сборных в этом сезоне. Обладатель награды будет определен голосованием СМИ и экспертов, отобранных IIHF.

Участники опроса также смогут проголосовать за другого хоккеиста, не вошедшего в число семи претендентов, отобранных IIHF. Обладатель приза будет объявлен в понедельник, 19 июня.

Номинанты IIHF на звания "Игрок года":

Андрес Амбюль (нападающий, Швейцария)

Коннор Бедард (нападающий, сборная Канады U-20)

Адам Фантилли (нападающий, Канада)

Доминик Кубалик (нападающий, Чехия)

Йонс Петерка (нападающий, Германия)

Мориц Зайдер (защитник, Германия)

Артур Шилов (вратарь, Латвия)

Шилов сыграл во всех десяти матчах чемпионата мира, помог сборной Латвии одержать семь побед. Он отразил 92,14% бросков (258 из 280) и в среднем за игру пропускал 2,2 шайбы.

Шилов также дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды "Ванкувер Кэнакс", где он отметился тремя победами в пяти матчах и пропускал в среднем 2,75 шайбы. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он одержал 26 побед в 38 матчах, что является одним из лучших показателей в турнире.