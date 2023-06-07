Шилов номинирован IIHF на премию "Хоккеист года"

Голкипер сборной Латвии по хоккею Артур Шилов номинирован на награду Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) как игрок года, сообщает IIHF.
В мае 22-летний Шилов помог Латвии впервые в ее истории завоевать бронзу на чемпионате мира. Талантливый хоккеист был признан лучшим вратарем турнира.
IIHF номинировала на звание лучшего игрока сезона семерых игроков, продемонстрировавших впечатляющие результаты в одном из турниров сборных в этом сезоне. Обладатель награды будет определен голосованием СМИ и экспертов, отобранных IIHF.
Участники опроса также смогут проголосовать за другого хоккеиста, не вошедшего в число семи претендентов, отобранных IIHF. Обладатель приза будет объявлен в понедельник, 19 июня.
Номинанты IIHF на звания "Игрок года":
- Андрес Амбюль (нападающий, Швейцария)
- Коннор Бедард (нападающий, сборная Канады U-20)
- Адам Фантилли (нападающий, Канада)
- Доминик Кубалик (нападающий, Чехия)
- Йонс Петерка (нападающий, Германия)
- Мориц Зайдер (защитник, Германия)
- Артур Шилов (вратарь, Латвия)
Шилов сыграл во всех десяти матчах чемпионата мира, помог сборной Латвии одержать семь побед. Он отразил 92,14% бросков (258 из 280) и в среднем за игру пропускал 2,2 шайбы.
Шилов также дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе команды "Ванкувер Кэнакс", где он отметился тремя победами в пяти матчах и пропускал в среднем 2,75 шайбы. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он одержал 26 побед в 38 матчах, что является одним из лучших показателей в турнире.
The IIHF is pleased to announce the seven finalists for the Male Player of the Year Award.— IIHF (@IIHFHockey) June 7, 2023
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