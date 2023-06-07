Фото, Видео ⟩ Смог от лесных пожаров окутал США

Более 55 миллионов человек в штатах Среднего Запада и северо-восточной части США, от Северной и Южной Дакоты до Массачусетса находятся под угрозой из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров в Канаде.

Галерея: Смог в Нью-Йорк

По данным IQAir, в среду, 7 июня, в Нью-Йорке и Детройте было одно из худших в мире качество воздуха.

Видео: Смог в Нью-Йорк

Ожидается, что качество воздуха улучшится в некоторых городах, включая Нью-Йорк, Филадельфию и Вашингтон. Но прогнозируется ухудшение качества воздуха в Бостоне, Питтсбурге и Роли, штат Северная Каролина.

По данным центра Канадского агентства лесного хозяйства, на этой неделе в Квебеке активно горит более 150 лесных пожаров, что в два раза больше, чем в любой другой канадской провинции.