Новый клуб Месси поднял цены на билеты в 16 раз

Отметим, что аргентинец официально ещё не подписал контракт, однако он сам заявил, что будет переходить в американский клуб, а формальные детали в ближайшее время будут улажены.

Как сообщает The Athletic, его первый матч может состояться 21 июля в рамках Кубка лиги. Если до того, как Месси подписал контракт, самое дешёвое место на стадионе стоило 27 евро, то сейчас оно стоит 435 евро (в 16,1 раз больше).

К примеру, матч между "Майами Хит" и "Денвер Наггетс" в финале НБА можно посетить за 384 евро.

С приходом Месси ожидается и серьёзное увеличение продаж различных товаров вокруг арены, а также рост количества просмотров платных трансляций.

7 июня стало известно о том, что 35-летний Лионель Месси перешёл в американский футбольный клуб "Интер Майами", который принадлежит группе инвесторов, возглавляемой бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

По данным СМИ, аргентинец отверг предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.