Фото ⟩ Как обустроить маленький и узкий балкон для уютных разговоров и хранения вещей?

На свежем воздухе все вкуснее и лучше - будь это разговор по душам или чашка чая. Многие забывают, что балкон можно обустроить так, чтобы это стало продолжением квартиры. Дизайнер IKEA дает советы с чего начать, чтобы обновить балкон.
Галерея: Обустройство балкона
1. Начнем снизу
"Пол на балконе - основа, самый простой способ обновить покрытие, если например пол бетонный - использовать настил. Настил легко установить, просто соедините части между собой, без особого труда. Кафельный настил создаст богатый образ вашему балкону. Если нравится под ногами ощущать дерево и тепло, то выбирайте деревянный настил. Типы настила можно комбинировать, чтобы создать интересный рисунок", - говорит руководитель Отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
2. Порядок в хранении
Порой балкон превращается в кладовую. Конечно, вещи на балконе хранить можно, но по словам дизайнера, важно продумать тип хранения, чтобы было место и для хранения, и для отдыха.
"Если у вас длинный и узкий балкон, используйте полки во всю высота потолка. На верхних полках можно хранить цветы, а на нижней другие вещи. Стоит обратить внимание, что для того, чтобы сохранять порядок и хранить больше вещей - используйте коробки, например прозрачные контейнеры с крышками, в которых сразу видно, что внутри. Для некоторых стеллажей есть специальные чехлы, которые превращают полку в мини-теплицу, или защищают предметы от дождя и ветра", - советует Д.Римкус.
У таких полок могут быть и специальные места для подвесных вещей. Дизайнер подчеркивает, что важно использовать всю высоту стены, чтобы освободить место на полу для садовой мебели.
3. Уголок для отдыха
Для того, чтобы обустроить балкон для чтения, отдыха и общения с друзьями ваш минимум - это стол и стулья. Выбирая мебель, важно оценить размер балкона - в нашей стране чаще всего балконы маленькие или узкие и вытянутые, поэтому важно использовать складную мебель.
"Важно выбирая мебель учитывать возможность её использования на улице. Обычная мебель не будет так устойчива к солнцу, смену температур и влагу. Приобретая деревянную, стальную или пластиковую мебель для сада, вы можете быть уверены, что она прослужит дольше. Деревянную мебель можно обновить с помощью морилки и лака", - говорит Д. Римкус.
4. Немного уюта
Не важно, хотите вы обустроить место для утреннего кофе или для вечернего отдыха, вы с легкостью сможете добавить немного своего характера. Например, текстиль творит чудеса, как дома, так и на улице - текстиль полностью меняет характер пространства. Дизайнер подчеркивает, что нужно выбирать ткань, которую можно использовать на улице.
"На пол можно постелить ковёр, это поможет создать ощущение домашнего уюта, вы
сможете ходить босиком, а дети играть на полу. Декоративные подушки дадут изюминки и сделают стулья более удобными, и большинство из них имеют съемные чехлы, которые можно стирать или менять по необходимости. Небольшой хитростью может стать москитная сетка или занавеска, которая создаст ощущения уединения", - говорит Д. Римкус.
Правильное освещение, по словам дизайнера помогает создать атмосферу - даже вечером и в облачные дни. Воспользуйтесь фонариками и гирляндами на батарейках или солнечных батареях - это позволит вам осветить свой балкон в любое время. Светильники на солнечных батарейках создадут магическое ощущение, а для романтики можно добавить свечи, если есть дети, то воспользуйтесь LED вариантом, или если все взрослые, то обычными.
"Для многих балкон всегда ассоциируется с зеленью и цветами. Вы можете включить воображение и подвесить горшки, например. Играйте с цветами и текстурами, расположите цветы на разной высота и используйте своё пространство с умом", - говорит дизайнер.
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