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Фото ⟩ Как обустроить маленький и узкий балкон для уютных разговоров и хранения вещей?

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Фото: Пресс-фото

На свежем воздухе все вкуснее и лучше - будь это разговор по душам или чашка чая. Многие забывают, что балкон можно обустроить так, чтобы это стало продолжением квартиры. Дизайнер IKEA дает советы с чего начать, чтобы обновить балкон.

Галерея: Обустройство балкона 

1. Начнем снизу

Фото: Пресс-фото

"Пол на балконе - основа, самый простой способ обновить покрытие, если например пол бетонный - использовать настил. Настил легко установить, просто соедините части между собой, без особого труда. Кафельный настил создаст богатый образ вашему балкону. Если нравится под ногами ощущать дерево и тепло, то выбирайте деревянный настил. Типы настила можно комбинировать, чтобы создать интересный рисунок", - говорит руководитель Отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.

2. Порядок в хранении

Фото: Пресс-фото

Порой балкон превращается в кладовую. Конечно, вещи на балконе хранить можно, но по словам дизайнера, важно продумать тип хранения, чтобы было место и для хранения, и для отдыха.

"Если у вас длинный и узкий балкон, используйте полки во всю высота потолка. На верхних полках можно хранить цветы, а на нижней другие вещи. Стоит обратить внимание, что для того, чтобы сохранять порядок и хранить больше вещей - используйте коробки, например прозрачные контейнеры с крышками, в которых сразу видно, что внутри. Для некоторых стеллажей есть специальные чехлы, которые превращают полку в мини-теплицу, или защищают предметы от дождя и ветра", - советует Д.Римкус.

У таких полок могут быть и специальные места для подвесных вещей. Дизайнер подчеркивает, что важно использовать всю высоту стены, чтобы освободить место на полу для садовой мебели.

3. Уголок для отдыха

Фото: Пресс-фото

Для того, чтобы обустроить балкон для чтения, отдыха и общения с друзьями ваш минимум - это стол и стулья. Выбирая мебель, важно оценить размер балкона - в нашей стране чаще всего балконы маленькие или узкие и вытянутые, поэтому важно использовать складную мебель.

"Важно выбирая мебель учитывать возможность её использования на улице. Обычная мебель не будет так устойчива к солнцу, смену температур и влагу. Приобретая деревянную, стальную или пластиковую мебель для сада, вы можете быть уверены, что она прослужит дольше. Деревянную мебель можно обновить с помощью морилки и лака", - говорит Д. Римкус.

Фото: Пресс-фото

4. Немного уюта

Не важно, хотите вы обустроить место для утреннего кофе или для вечернего отдыха, вы с легкостью сможете добавить немного своего характера. Например, текстиль творит чудеса, как дома, так и на улице - текстиль полностью меняет характер пространства. Дизайнер подчеркивает, что нужно выбирать ткань, которую можно использовать на улице.

"На пол можно постелить ковёр, это поможет создать ощущение домашнего уюта, вы

Фото: Пресс-фото

сможете ходить босиком, а дети играть на полу. Декоративные подушки дадут изюминки и сделают стулья более удобными, и большинство из них имеют съемные чехлы, которые можно стирать или менять по необходимости. Небольшой хитростью может стать москитная сетка или занавеска, которая создаст ощущения уединения", - говорит Д. Римкус.

Правильное освещение, по словам дизайнера помогает создать атмосферу - даже вечером и в облачные дни. Воспользуйтесь фонариками и гирляндами на батарейках или солнечных батареях - это позволит вам осветить свой балкон в любое время. Светильники на солнечных батарейках создадут магическое ощущение, а для романтики можно добавить свечи, если есть дети, то воспользуйтесь LED вариантом, или если все взрослые, то обычными.

"Для многих балкон всегда ассоциируется с зеленью и цветами. Вы можете включить воображение и подвесить горшки, например. Играйте с цветами и текстурами, расположите цветы на разной высота и используйте своё пространство с умом", - говорит дизайнер.

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