Фото ⟩ Как обустроить маленький и узкий балкон для уютных разговоров и хранения вещей?

У таких полок могут быть и специальные места для подвесных вещей. Дизайнер подчеркивает, что важно использовать всю высоту стены, чтобы освободить место на полу для садовой мебели.

3. Уголок для отдыха

Фото: Пресс-фото

Для того, чтобы обустроить балкон для чтения, отдыха и общения с друзьями ваш минимум - это стол и стулья. Выбирая мебель, важно оценить размер балкона - в нашей стране чаще всего балконы маленькие или узкие и вытянутые, поэтому важно использовать складную мебель.

"Важно выбирая мебель учитывать возможность её использования на улице. Обычная мебель не будет так устойчива к солнцу, смену температур и влагу. Приобретая деревянную, стальную или пластиковую мебель для сада, вы можете быть уверены, что она прослужит дольше. Деревянную мебель можно обновить с помощью морилки и лака", - говорит Д. Римкус.

Фото: Пресс-фото

4. Немного уюта

Не важно, хотите вы обустроить место для утреннего кофе или для вечернего отдыха, вы с легкостью сможете добавить немного своего характера. Например, текстиль творит чудеса, как дома, так и на улице - текстиль полностью меняет характер пространства. Дизайнер подчеркивает, что нужно выбирать ткань, которую можно использовать на улице.

"На пол можно постелить ковёр, это поможет создать ощущение домашнего уюта, вы

Фото: Пресс-фото