Сейм принял поправки к законам о получении временного и постоянного вида на жительство

Цель законопроектов - уменьшить угрозу внутренней безопасности Латвии, ограничив приток в Латвию лиц, въезд которых не соответствует основной идее, содержащейся в преамбуле закона о репатриации - способствовать возвращению соотечественников, покинувших Латвию из-за угроз геноцида, войны или ассимиляции.

Как до, так и особенно после начала вооруженного конфликта в Украине, развязанного Россией, ответственные органы констатировали рост заинтересованности российских граждан в эмиграции из России с целью переезда на постоянное жительство в Латвию.

Несмотря на то, что были введены различные механизмы, которые временно препятствуют въезду и пребыванию в Латвии граждан России, после вторжения России в Украину количество заявлений на получение вида на жительство, принятых латвийскими дипломатическими и консульскими представительствами за рубежом и направленных в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), продолжает увеличиваться, особенно со стороны граждан России - репатриантов.