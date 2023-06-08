Как мошенники делают деньги на бронзе сборной Латвии по хоккею

После завоеванной сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею бронзы за дело взялись мошенники, которые торгуют атрибутикой национальной сборной. Передача Bez Tabu объясняет, почему предлагаемая на сайтах одежда поддельная.
В интернете, например, можно приобрести одежду бренда Nike с символикой сборной Латвии.
Генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Роберт Плявейс в разговоре с Bez Tabu указал, что такая печать на одежду с ЛХФ согласована не была: "Наш логотип используется только у авторизированных производителей и торговцев атрибутикой. Нигде больше, где появляются такие логотипы, это определенно не делается в соглашении с Латвийской хоккейной федерацией".
Bez Tabu сообщает, что предприятия-мошенники распространяются и в странах третьего мира, где влияние Латвии и Евросоюза значительно меньше.
Кроме того, Bez Tabu связалась с несколькими латвийскими мастерскими по печати, узнав, что печать на обуви в их предложение не входит.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
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