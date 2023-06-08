Как мошенники делают деньги на бронзе сборной Латвии по хоккею

В интернете, например, можно приобрести одежду бренда Nike с символикой сборной Латвии.

Генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Роберт Плявейс в разговоре с Bez Tabu указал, что такая печать на одежду с ЛХФ согласована не была: "Наш логотип используется только у авторизированных производителей и торговцев атрибутикой. Нигде больше, где появляются такие логотипы, это определенно не делается в соглашении с Латвийской хоккейной федерацией".

Bez Tabu сообщает, что предприятия-мошенники распространяются и в странах третьего мира, где влияние Латвии и Евросоюза значительно меньше.

Кроме того, Bez Tabu связалась с несколькими латвийскими мастерскими по печати, узнав, что печать на обуви в их предложение не входит.

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