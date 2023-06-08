Два пенсионера старше 80 лет подозреваются в изнасиловании несовершеннолетних

Государственная полиция просит прокуратуру выдвинуть двум пенсионерам в возрасте старше 80 лет обвинения в сексуальном использовании внучек и дочери сожительницы.
30 июля 2022 года полиция начала уголовный процесс на основании заявления одной из пострадавших. Написать заявление ее побудил психолог, которого пострадавшая посещала в связи с проблемами психологического характера, возникшими в результате перенесенного в детстве сексуального насилия, сообщает агентство LETA.
В ходе розыскных мероприятий стражи порядка выяснили личность человека, который совершил преступление сексуального характера в отношении заявительницы.
Мужчина 1940 года рождения подозревается в нескольких преступлениях, в частности, в сексуальной связи с 14-летним лицом, произошедшей в 1992 году, в развратных действиях с тремя несовершеннолетними лицами, которые осуществлялись многократно в период с 1993 по 1999 год.
Одну из пострадавших мужчина многократно насиловал в период с 1993 по 1997 год. В целом пострадавшими признаны четыре человека, младшей жертве на момент совершения преступления было всего четыре года. Все пострадавшие - внучки подозреваемого.
Оценив доказательства, полиция просит прокуратуру призвать подозреваемого к ответственности за изнасилование несовершеннолетней, половые связи с не достигшей 16-летнего возраста и развратные действия в отношении лица, не достигшего возраста 16 лет.
В то время Уголовный закон за изнасилование несовершеннолетней предусматривал лишение свободы на срок до 15 лет, полицейский контроль на срок до трех лет или смертную казнь. Смертная казнь в Латвии в данный момент отменена.
Второй уголовный процесс, переданный для начала уголовного преследования, полиция начала 2 декабря 2022 года на основании заявления психолога, который, оказывая пострадавшей девочке помощь психологического характера, узнал о сексуальном насилии со стороны друга ее матери - мужчины 1942 года рождения.
Расследуя дело, стражи порядка выяснили личность подозреваемого, который осуществлял сексуальные действия с целью удовлетворения своей похоти с малолетней девочкой в период с 2017 по 2020 год.
Кроме того, возможный виновник в 2019 году изготовил материалы порнографического характера с участием упомянутой девочки и хранил материалы, содержащие детскую порнографию. В момент совершения преступления пострадавшей было шесть лет.
Стражи порядка произвели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли портативный компьютер. В нем было найдено 383 содержащих детскую порнографию файла, на которых видно упомянутое малолетнее лицо.
Изъят и мобильный телефон подозреваемого, в котором было обнаружено 73 содержащих детскую порнографию файла с упомянутым малолетним лицом.
Оценив доказательства, полиция передала прокуратуре для уголовного преследования уголовный процесс по факту сексуального насилия против лица, не достигшего возрасте 16 лет, хранение материалов порнографического характера и вовлечение лица, не достигшего 16-летнего возраста, в изготовление материалов порнографического характера.
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