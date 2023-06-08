Два пенсионера старше 80 лет подозреваются в изнасиловании несовершеннолетних

30 июля 2022 года полиция начала уголовный процесс на основании заявления одной из пострадавших. Написать заявление ее побудил психолог, которого пострадавшая посещала в связи с проблемами психологического характера, возникшими в результате перенесенного в детстве сексуального насилия, сообщает агентство LETA.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка выяснили личность человека, который совершил преступление сексуального характера в отношении заявительницы.

Мужчина 1940 года рождения подозревается в нескольких преступлениях, в частности, в сексуальной связи с 14-летним лицом, произошедшей в 1992 году, в развратных действиях с тремя несовершеннолетними лицами, которые осуществлялись многократно в период с 1993 по 1999 год.

Одну из пострадавших мужчина многократно насиловал в период с 1993 по 1997 год. В целом пострадавшими признаны четыре человека, младшей жертве на момент совершения преступления было всего четыре года. Все пострадавшие - внучки подозреваемого.

Оценив доказательства, полиция просит прокуратуру призвать подозреваемого к ответственности за изнасилование несовершеннолетней, половые связи с не достигшей 16-летнего возраста и развратные действия в отношении лица, не достигшего возраста 16 лет.